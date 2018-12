Quim Torra, des de Lledoners, acusa el TC d'impedir una justícia justa per als independentistes presos

El president de la Generalitat, Quim Torra, que aquest dilluns ha visitat els polítics presos a Lledoners, ha denunciat que el Tribunal Constitucional actua de manera política i deixa de banda la justícia. Torra creu que el fet que, tan sols dos dies després d'iniciar la vaga de fam, el TC justifiqui el seu retard en la resolució dels recursos d'empara presentats pels polítics "rebla el clau" en la injustícia. Segons el president, el TC deixa els líders sobiranistes en una situació "de total desemparament" perquè no poden acudir a la justícia europea, que és "l'únic lloc on es pot trobar algun tipus de resposta justa a les seves peticions".

En el seu tercer dia de vaga de fam, Jordi Turull i Jordi Sánchez han rebut aquest dilluns la visita del president de la Generalitat, Quim Torra, amb qui s'han reunit durant prop de dues hores. A la sortida, el president de la Generalitat ha assegurat que els dos polítics es troben bé i ha dit que "estan determinats" a continuar endavant amb la vaga de fam.

Torra ha agraït el suport rebut per la població i ha demanat als ciutadans que facin d'"altaveu" de la situació d'injustícia que viuen els líders sobiranistes empresonats.

El president també ha fet referència al fet que el TC hagi justificat el seu retard en la resolució dels recursos d'empara presentats pels polítics empresonats i ha dit que, fer-ho tan sols dos dies després que Sánchez i Turull hagin començat la vaga de fam, és "reblar el clau" en la injustícia. "Tant el Tribunal Suprem com el Tribunal Constitucional són dos tribunals polítics que estan actuant políticament i estan deixant de banda la justícia en majúscules", ha assegurat.

Torra ha lamentat que el TC no substanciï els recursos d'empara presentats pels líders independentistes i ha recordat que alguns d'aquests recursos porten mesos i, fins i tot, un any aturats. Segons el president, això situa els polítics en una situació "de desemparament total" i sense la possibilitat d'acudir a la justícia europea que, segons ha dit, "és l'única justícia on avui dia tots els nostres presos polítics poden trobar algun tipus de resposta justa a les seves peticions".