Rescaten un motorista que ha passat la nit al fons d'un barranc

Els Bombers han rescatat un motorista que ha passat la nit al fons d'un barranc a la carretera dels Àngels, al seu pas per Madremanya, a Girona.

L'home ha pogut ser evacuat amb la llitera-niu dels Bombers i ràpidament li han aplicat una manta especial per la hipotèrmia que presentava així com els traumatismes i una possible fractura de turmell.

Un veí de la zona ha alertat pels volts de les vuit del matí al 112 que hi havia un motorista al fons d'un barranc, que és d'uns sis metres d'altura.

La víctima de la caiguda ha explicat a l'alertant que hi va caure ahir i ràpidament, s'han activat els serveis d'emergències. En tot moment, l'home estava conscient

Hi han anat els Bombers, també els especialistes de rescats (Grae) com els forestals (Graf). I és que la zona era de difícil accés i calia primer treure moltes males herbes de la zona per tal d'arribar al ferit.

L'home presentava, segons els Bombers, estat d'hipotèrmia després d'haver passat la nit al ras. I per això, se l'ha evacuat en la llitera-niu i se li ha aplicat una manta especial per tal que entrés amb calor el més ràpid possible. Després, l'han pujat fins a la carretera, la GIV-6703, a l'altura del quilòmetre 14.

Aquí hi havia l'helicòpter del SEM i una ambulància esperant el ferit. Finalment, se l'han emportat en ambulància i evacuat a l'hospital Trueta. De moment, se'n coneix la seva gravetat.