Sànchez, sobre la vaga de fam: «No ens hem tornat bojos. No ens anem a immolar»

El president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, pres a Lledoners, assegura en una entrevista per escrit a Rac1 que la vaga de fam és un "acte de denúncia". "Davant d'una situació d'injustícia, hem decidit plantar-nos dràsticament", afirma Sànchez sobre la mesura que van anunciar dissabte amb l'exconseller Jordi Turull. "No és un acte d'irresponsabilitat, no ens hem tornat bojos, no ens anem a immolar; [...] seguiré aquest protocol, per fer-la bé no s'ha d'improvisar", afegeix en un fragment que ha avançat a primera hora el programa 'El Món a Rac1' abans de desgranar la resta al llarg del matí. Segons el programa, el diputat de JxCat defensa que és una decisió que han pres "lliurement", demana no "coaccionar ningú altre a fer-ne", i augura ara una "campanya de descrèdit".

En aquest sentit, afirma que no vol que se'ls consideri "herois" per haver pres aquesta decisió. "Ni que s'acusi de manca de valentia els qui no la fan; estem tots junts i anem tots a una", insisteix segons Rac1.

El president del grup parlamentari de Junts també pronostica algunes de les reaccions que es produiran a partir d'ara. "En primer lloc pels que intentaran fer una campanya de descrèdit. Mentiran dient que menjo, diran que sóc un suïcida, m'acusaran de fer xantatge... tot això ja està previst. És la reacció que hi ha quan un pres polític fa una vaga de fam", escriu Sànchez segons Rac1.

L'expresident de l'ANC insisteix en els motius per prendre la decisió, tal com ja van apuntar el cap de setmana, i acusa així el Constitucional d'aturar "deliberadament" els seus recursos d'empara, cosa que els "impedeix anar al Tribunal Europeu de Drets Humans". Diu que no ho fan per demanar la llibertat i tampoc hi posa terminis. "Fins que consideri que l'haig de fer. No m'he posat ni un mínim ni un màxim. Haig de veure com em trobo. I no afegiré res més perquè li vull treure dramatisme a aquest fet. El risc de fer pornografia és molt alt. No vull ser el Bobby Sands català", escriu.

Durant l'entrevista que ha fet pública aquest dilluns Rac1, el diputat de JxCat revela que ja es va plantejar fer-ne una quan era a Soto del Real, concretament el 4 de desembre del 2017 quan es van alliberar alguns dels dirigents presos poques setmanes abans –Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn no en van sortir.

"Vaig pensar sobretot en la meva dona: era a l'estació de Sants per venir a recollir-me i en lloc d'agafar l'AVE cap a Madrid va agafar el metro per tornar a casa. Allò em va fer emprenyar molt i vaig pensar: "ara faràs una vaga de fam", però m'ho vaig treure del cap perquè això no es pot fer des de l'emprenyada. Ha de ser un acte conscient, fet des de la tranquil·litat i amb una convicció anímica i física que ara sí que tinc", afirma en demanar a la ciutadania que no s'hi sumi.

El seu dia a dia a la presó des de dissabte implicarà, al seu entendre, una "situació inhumana" ja que el protocol els obliga a ser al costat dels presos que mengen i per això afegeix: "Aquest protocol s'hauria de canviar però li he dit a la directora que ara no el canviï, que ho faci quan ja no hi siguem". Encara sobre la seva situació a la presó, el diputat de JxCat nega haver tingut privilegis. "Cap. Per no tenir, no podem fer ni videoconferències amb la Dolors Bassa i la Carme Forcadell. Ho he sol·licitat per fer-ho com a comunicació d'amics en els locutoris, en els 40 minuts que et pertoquen a la setmana. El reglament no ho preveu. No hi ha excepció", conclou.

Sobre el judici, Sànchez creu que serà una "nova oportunitat" per tal que es plasmi "justícia i veracitat en l'actuació d'organismes com la Fiscalia i l'advocacia de l'estat; no ho han fet". I en aquest sentit es desmarca d'accions com pintar el domicili del jutge Pablo Llarena. "No m'agrada en absolut que es pinti la casa de Llarena de groc, de Llarena ni de ningú", diu. Demana en aquest sentit "combatre amb la paraula i si cal també al carrer" perquè els immobles particulars no són "un símbol". "Ho entendria en el Tribunal Suprem", conclou Sànchez