Suspensió de l'autonomia catalana, el primer punt del programa de Vox

Vox ha irromput amb 12 diputats al Parlament Andalús en un primer avís de cara a les eleccions municipals i autonòmiques del mes de maig del 2019 i les eleccions generals espanyoles, on la formació de Santiago Abascal busca obtenir representació al Congrés dels Diputats. El partit d'extrema dreta té com a primer punt del seu programa la "suspensió de l'autonomia catalana i la derrota sense pal·liatius del colpisme", així com "la depuració de responsabilitats civils i penals". És la punta de la llança d'un centenar de propostes que parteixen de la "il·legalització" dels partits i associacions que "persegueixin la destrucció de la unitat territorial de la nació espanyola", així com la "deportació dels immigrants il·legals" i dels "legals" que delinqueixen de forma reincident, i l'eliminació de l'avortament de la sanitat pública.

Després de conèixer els resultats que els han atorgat 395.978 vots en aquestes eleccions, Santiago Abascal va advertir que la seva irrupció és un "avís a navegants" que "marca el camí per a tots els espanyols". Vox, que crida a la "reconquesta", no amaga la seva intenció de convertir-se en una força important al Congrés dels Diputats seguint l'estela de formacions com l'Agrupació Nacional francesa de Marine Le Pen, que aquest diumenge els va felicitar pesl resultats.

Abascal va donar a conèixer el seu programa electoral de 100 punts en un míting que va omplir per primera vegada el pavelló de Vistalegre de Madrid el 7 d'octubre amb més de 9.000 persones, el primer acte multitudinari de la formació. Allà va desplegar un discurs contra la immigració, les autonomies i el feminisme. A més de la supressió de l'autonomia catalana, Vox vol fer desaparèixer totes les comunitats autònomes i eliminar les subvencions a partits polítics i sindicats. També endurir les penes per ultratges a la bandera, suprimir el requisit del coneixement del català per accedir a la funció pública i l'eliminació del cos dels Mossos d'Esquadra.

"Un sol govern i un sol parlament per a tot espanya", resa el programa, que reclama un pla nacional de "difusió de la identitat nacional" espanyola i la "derogació immediata de la Llei de la memòria històrica". També una reforma de la llei electoral per fer realitat la premissa una persona un vot, i suprimir les quotes per sexe de les llistes electorals. En immigració, la deportació dels immigrants irregulars i dels que tinguin els papers en regla però delinqueixin. També la persecució del 'top manta' i el tancament de mesquites, a més de l'expulsió d'imams radicals.



Un 'mur infranquejable' i suspendre l'espai Schengen



Com ha promès el president nord-americà, Donald Trump, Vox proposa "aixecar un mut infranquejable a Ceuta i Melilla" i donar a la policia eines i empara legal per "defensar les nostres fronteres". També un increment de la partida de defensa i la "suspensió de l'espai Schengen "fins que existeixi la garantia que no l'utilitzaran els criminals per fugir de la justícia".



Contra l'avortament i la llei de violència de gènere



Vox proposa una reducció dràstica dels impostos i també de les subvencions a partits i organitzacions, a més de la liberalització del sòl perquè pugui ser urbanitzat. També suprimir de la sanitat pública intervencions quirúrgiques d'avortaments o canvi de gènere, i eliminar l'accés gratuït a la sanitat per a immigrants il·legals. A més, derogar la llei de violència de gènere perquè "discrimina un sexe", i la creació d'un "Ministeri de la Família".

També aposta per promulgar lleis "antiokupació" i eliminar la prescripció de crims "de terrorisme separatista i islamista", a més de "depurar responsabilitats" entre els que "des de l'Estat o les forces de seguretat hagin negociat i pactat amb terroristes"