El TC tramita els escrits de Sànchez, Turull i Rull que demanen aplicar la sentència sobre un polític kurd pres

El ple del Tribunal Constitucional de la setmana passada ha admès a tràmit, per unanimitat, els nous escrits presentats per la defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull per demanar el seu alliberament i que incorporen ara la recent sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg que condemna Turquia per l'empresonament preventiu d'un polític kurd. Els recursos es van presentar abans de la vaga de fam. Fonts del tribunal admeten que tenen sobre la taula una trentena de recursos d'empara d'encausats del procés i es compromet a resoldre'ls "en el menor temps possible". Ara bé, al·leguen que aquest cas és "complex" i que s'integren drets fonamentals i l'anàlisi de qüestions d'estricta naturalesa penal que obliguen el TC a "desenvolupar una tasca minuciosa d'estudi".

El passat 26 de novembre, els diputats de JxCAT Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull van presentar escrits d'al·legacions al Tribunal Constitucional (TC) demanant que se'ls apliqui la recent sentència del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) que condemna l'estat turc per mantenir en presó preventiva un diputat kurd. Els presos catalans demanen la seva llibertat immediata i la "total rehabilitació" dels seus drets polítics, donada la suposada "analogia" entre els dos casos.

Dies després, en el ple celebrat el 28 i 29 de novembre, els magistrats del TC han decidit per unanimitat admetre a tràmit aquests escrits per estudiar amb profunditat les seves al·legacions i emetre una sentència on fixin el seu posicionament.

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va condemnar fa uns dies Turquia per mantenir en presó preventiva sense motius "suficients" un diputat kurd. De forma unànime els set magistrats d'Estrasburg que signen la sentència insten l'estat turc a alliberar Selahattin Demirta?, que quan va ser detingut era copresident del Partit Democràtic dels Pobles (HDP). El tribunal considera, a més, que la impossibilitat de l'exlíder de participar de l'activitat parlamentària tot i ser diputat ha constituït una interferència "injustificada" amb la llibertat d'expressió i el dret a ser elegit i ocupar l'escó al parlament.

Estrasburg no només condemna l'estat turc a alliberar-lo sinó també a indemnitzar Demirtas amb 10.000 euros per danys no pecuniaris, davant dels 250.000 que sol·licitava el polític. "El tribunal observa que la violació del conveni ha causat indiscutiblement danys substancials en el demandant", es diu en la sentència. A banda, imputa 15.000 euros a l'estat turc en concepte de despeses.



Retard per la "complexitat" del cas



La defensa dels tres diputats va presentar els escrits al TC abans que dos d'ells, Sànchez i Turull, iniciessin la vaga de fam aquest dissabte. La protesta la fan, precisament, per denunciar que el TC "paralitza" els recursos d'empara que tenen presentats contra la seva situació personal de presó provisional i d'altres reclamacions i que els impedeix portar el cas a Estrasburg. Fins que el TC no resolgui els recursos que té sobre la taula -i que ja ha admès a tràmit- no es pot fer el següent pas davant la justícia europea.

Actualment, els magistrats del ple del TC tenen pendents de resoldre una trentena de recursos d'empara, dels quals només quatre estan pendents d'admissió "per diverses circumstàncies". Fonts del tribunal han afirmat que l'objectiu és resoldre'ls via sentència "en el menor temps possible" però al·leguen que el cas és "complex" i que cal una "tasca minuciosa d'estudi".

De fet, l'argument per admetre'ls a tràmit és sempre el mateix: que plantegen situacions de rellevància constitucional i sobre les quals no existeix jurisprudència anterior. En aquest sentit, el tribunal argumenta que els recursos s'estan estudiant i es resoldran "conforme al calendari jurisdiccional del tribunal".

Des de l'alt tribunal apunten que fins ara ja s'han resolt recursos que demanaven la suspensió de la presó provisional d'alguns dels encausats. L'últim, al setembre, rebutjava suspendre l'empresonament de Carme Forcadell.