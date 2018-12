Theresa May explicarà les implicacions legals del Brexit al Parlament

May va prometre noves explicacions als diputats

May va prometre noves explicacions als diputats reuters

El fiscal general de Regne Unit, Geoffrey Cox, farà avui una declaració al Parlament sobre les implicacions legals de l'acord per al Brexit pactat entre les autoritats de Brussel·les i el Govern britànic, segons va informr el president del Partit Conservador, Brandon Lewis. «Aquesta és una situació sense precedents i és per això que es produirà un esdeveniment que no s'havia vist mai amb la declaració del fiscal general davant el Parlament», va explicar.

Prèviament, el portaveu del Partit Laborista, Keir Starmer, la principal força d'oposició del país, havia avisat que presentaria una iniciativa perquè la primera ministra, Theresa May, fos jutjada per desacatament si no revelava les implicacions legals del seu pla. «En nou dies, el Parlament ha de prendre probablement la decisió més important que ha pres durant una generació i òbviament és important que sapiguem totes les implicacions legals del que el primer ministre vol que signem», va explicar Starmer.

El portaveu feia referència a la decisiva votació en què la cambra britànica decidirà si dona suport a l'acord pactat a Brussel·les, i que de moment té una important oposició dins de l'espectre polític britànic. «No vull seguir per aquest camí, però si no revelen les implicacions avui, començarem un procés per desacatament. Això seria una col·lisió entre el Govern i el Parlament», va dir.

May es va reivindicar com la primera ministra que culminarà el Brexit i va advertir el Parlament que en la votació del l'11 de desembre ha de ratificar l'acord per garantir l'estabilitat.