Uns 400 membres dels CDR es concentren a Barcelona en solidaritat amb la vaga de fam dels presos

Unes 400 persones han respost a la crida dels CDR per mostrar la seva solidaritat amb la vaga de fam de Jordi Sànchez, Jordi Turull i, des d'aquest dilluns, Josep Rull i Joaquim Forn, davant la seu de la Delegació del Govern espanyol a Barcelona. A partir de les set de la tarda s'han concentrat a la cruïlla dels carrers Roger de Llúria amb Mallorca, a pocs metres de l'edifici, blindat per deu furgonetes dels Mossos d'Esquadra per evitar que hi puguin arribar. Davant les furgonetes, fan càntics a favor dels polítics independentistes presos i contra el seu empresonament. La policia bloqueja els accessos a les quatre cantonades de l'illa, atès que a banda del mateix carrer Roger de Llúria i el Pau Claris també talla els carrers València i Provença.

Cap a dos quarts de vuit del vespre els concentrats han decidit començar a desplaçar-se des del carrer Roger de Llúria fins al carrer Aragó, i quan han arribat a aquest punt han decidit tallar el carrer. En aquest moment ja eren unes 500 persones. Durant un quart d'hora, alguns d'aquests concentrats han estat asseguts al mig del carrer. Cap a tres quarts de vuit, han aixecat també aquesta concentració i han decidit seguir caminant cap a la Gran Via, cridant consignes com ara "llibertat presos polítics" o "Barcelona tomba del feixisme".