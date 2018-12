El 2-D desferma els nervis al PSOE sobre el moment idoni per a les generals

El desastre per als socialistes en les eleccions andaluses ha desfermat els nervis al PSOE pel que fa al millor moment per convocar els comicis generals, atès que els resultats del 2-D mostren Vox i Ciutadans a l'alça.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, va convocar per a avui al migdia una reunió de l'Executiva Federal del partit –en el seu format ampli, de gairebé mig centenar de càrrecs– per fer una anàlisi rigorosa del resultat a Andalusia i avaluar si és necessari imprimir un nou rumb en les polítiques del Govern.

Dins del partit comencen a augmentar les veus que lamenten no haver convocat les generals uns mesos després de guanyar la moció de censura, aprofitant el bon acolliment de l'impacte que va causar el gabinet, amb majoria de dones i compost per perfils professionals i de prestigi. Però, un cop perdut aquest tren, en l'actualitat no hi ha unanimitat d'opinions: des d'alguns territoris preferirien unes generals abans de maig, però aquesta opció és qualificada per altres dirigents d'autèntica «bogeria», just el qualificatiu empleat pels detractors de fer un súperdiumenge electoral unint les generals a les municipals, les autonòmiques i les europees de maig, fórmula que tenen també els seus partidaris.

L'oportunitat d'un avançament electoral a Espanya serà sens dubte un dels temes que es posaran sobre la taula en la reunió de l'Executiva, on hi ha membres convençuts que, arribats a aquest punt, cal aguantar al Govern tot el que es pugui. Aquesta sembla ser l'opció de Sánchez, que ahir va escriure a Twitter que els resultats del 2-D «reforcen» el seu compromís de «defensar la Constitució i la democràcia enfront de la por».

En una línia similar es va expressar poc després el número tres del partit i ministre de Foment, José Luis Ábalos, per a qui l'enfonsament del PSOE d'Andalusia no provoca en la direcció federal del partit un efecte de «feblesa», sinó «un gran incentiu» perquè el Govern intensifiqui la seva acció.

Però hi ha qui veu necessari fer canvis en l'acció del Govern, en particular pel que fa a la gestió de la crisi catalana. Els gestos fets a l'independentisme en aquesta política de distensió posada en pràctica per l'Executiu de Sánchez es veu dins del PSOE com una de les causes que expliquen, en més o menys mesura, segons qui parli, la patacada a Andalusia.

«L'olla catalana està coent al PSOE a foc lent», va dir una parlamentària socialista, que veu com l'aspiració de Sánchez de mantenir-se al Govern amb el suport dels independentistes se li torna ara en contra perquè manca de legitimitat per retreure al PP i a Ciutadans que estiguin disposats a fer-se amb la Junta d'Andalusia amb els vots de Vox.

Perquè la política d'apaivagament a Catalunya no tingui un excessiu cost en la resta dels territoris, hi ha dirigents partidaris de donar un gir a la gestió de la qüestió catalana abans dels comicis de maig, i més encara quan a Catalunya el PSC tampoc s'està veient beneficiat especialment per la política del diàleg.

Catalunya no és l'únic factor que els dirigents socialistes consultats esmenten per explicar el 2-D. La por a la immigració i les bandades que el Govern de Sánchez ha donat en aquesta política se citen com una de les causes per la majoria. Hi ha, per part d'alguns, el temor que si es forma un Govern format per les dretes a Andalusia, aquest engegui mesures populistes de control de la immigració que puguin donar-li rèdits en les seves expectatives de creixement a escala estatal.