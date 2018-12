Josep Rull i Joaquim Forn s'uneixen a la vaga de fam davant la «injustícia» del TC

Els exconsellers Josep Rull i Quim Forn es van afegir ahir a la vaga de fam indefinida que van començar fa quatre dies Jordi Sànchez i Jordi Turull per denunciar el «bloqueig» del Tribunal Constitucional (TC) per impedir «l'accés als tribunals internacionals i a la justícia europea». En un comunicat, els dos dirigents independentistes –empresonats a Lledoners– argumenten que aquesta és l'«única alternativa» que tenen a la presó per fer «més visible» la «discriminació» dels seus drets. Així, Rull i Forn han renunciat voluntàriament a la ingesta d'aliments des de les 00:00 hores d'avui. La web VagadeFam.cat ja ha rebut més de 192.100 adhesions a la denúncia del bloqueig del TC.

La vaga de fam que inicien és una «mesura extrema de protesta» –tal com diuen al comunicat– després d'haver reflexionat, d'entendre què suposa i assumir-ne els riscos i les conseqüències. «La injustícia que patim, la lesió dels nostres drets fonamentals i l'arbitrarietat judicial amb què som tractats ens legitimen per prendre aquesta decisió malgrat ser sabedors de l'impacte que pot tenir sobre els nostres organismes», afegeixen al text, que comparteix «plenament» els arguments jurídics que ja van detallar Sànchez i Turull al seu comunicat del cap de setmana passat.

Rull i Forn reiteren la voluntat de defensar la seva innocència i l'exercici dels seus drets «amb les plenes garanties» que se'ls «neguen», i que poden comportar «perjudicis i danys irreparables» als seus drets fonamentals i als dels altres presos. També insisteixen que la voluntat d'iniciar la vaga de fam neix de «la serenor i coherència» que «sempre» han acompanyat les seves decisions. «És una decisió meditada, fruit de moltes hores d'introspecció i reflexió que ens ha portat a concloure que no tenim altra opció que utilitzar aquesta forma extrema de pacífica protesta en la defensa dels nostres drets fonamentals», subratllen. Així mateix, Rull i Forn apunten que la vaga de fam no és per demanar «cap tracte de favor ni discriminació positiva», sinó que és «l'única alternativa» per fer «més visible» la «conculcació de drets fonamentals». «No renunciarem mai a un judici just. Aquest és l'objectiu de la nostra vaga de fam», sentencien els dos exconsellers. En dos missatges a Twitter que han fet arribar des de Lledoners, Forn i Rull –en un text idèntic– asseguren, sobre la vaga de fam: «Quan et fan complir una condemna abans de jutjar-te, et queden pocs mitjans per clamar contra tan gran injustícia. Aquest n'és un».

Per la seva banda, el president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, reclòs també a la presó de Lledoners, va rebutjar ahir convertir-se en un «màrtir» amb la seva vaga de fam: «No vull ser el Bobby Sands català». «No és un acte d'irresponsabilitat. No ens hem tornat bojos, no ens immolarem. La vaga de fam és una protesta molt protocol·litzada i seguiré aquest protocol. Per fer bé una vaga de fam no cal improvisar», va assegurar en una entrevista a RAC1 concedida des de la presó.

Sànchez va donar a entendre que no arribarà als límits, per exemple, de Bobby Sands, el nord-irlandès que va ser membre de l'IRA Provisional i que va morir el 1981 després de 66 dies en vaga de fam: «No vull ser el Bobby Sands català». «Faré la vaga fins que consideri que l'he de fer. No m'he posat ni un mínim ni un màxim. He de veure com em trobo. I no afegiré res més perquè vull treure dramatisme a aquest fet. El risc de fer pornografia és molt alt», va assenyalar.

L'exercici de la vaga de fam, va afirmar, «comporta un respecte absolut» tant «pel pres que decideix seguir-la com pels que no ho fan». «Els set presos de Lledoners i les dues preses polítiques estem junts en això. Tots firmem el manifest, però és decisió personal de cadascun fer-la o no fer-la. I demano a la societat catalana que sigui molt respectuosa», va afegir.

Sànchez va demanar que no es consideri com «uns herois» els presos en vaga de fam ni s'acusi de «falta de valentia» als que no la segueixin i va recalcar que en això tots els qui es troben en presó preventiva van «a l'una». També va demanar a la gent que «ara no es posi a fer vagues de fam» en solidaritat amb ells i va assegurar que no pensa demanar l'indult si és condemnat. «Vull ser realista i no alimentar el martirologi. Ningú es passarà 10 anys a la presó», va remarcar Sànchez, que va comentar que no li va agradar «en absolut» l'acció d'Arran en la qual van llançar pintura groga al portal de casa del jutge Pablo Llarena a Sant Cugat del Vallès.

D'altra banda, va assegurar viure «amb tristesa» la «divisió» entre els partits independentistes i va opinar que els «errors comesos» després de l'1-O «només s'expliquen per aquesta desconfiança i tacticisme».