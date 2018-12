L'associació de mitjans insta a «defensar i protegir» la Constitució, «un bé preuat»

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, va rebre ahir al matí l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI), en una trobada celebrada al Congrés amb motiu del 40 aniversari de la Constitució. Durant l'acte, Javier Moll, president de AMI i del grup Prensa Ibérica, editora de Regió7, va destacar que «la Constitució, que en el seu article 20 reconeix el dret 'a comunicar o rebre lliurement informació veraç', és un bé preuat que tots hem de protegir i defensar».

Moll va voler «expressar el suport inequívoc als valors de la Constitució, que és el pilar bàsic de la nostra democràcia i la millor garantia de convivència i llibertat». «Sense llibertat d'informació desapareixen les altres llibertats i es tanca la porta al coneixement, a la pluralitat i al progrés de la nostra societat. Només un ciutadà ben informat pot ser lliure», va dir.

En nom de l'AMI, Javier Moll va fer lliurament a Pastor d'una placa commemorativa del 40 aniversari de la Constitució com a símbol del compromís dels editors amb els principis de la Carta Magna. Per la seva banda, Ana Pastor va agrair als editors el seu suport a la Constitució com a «mostra de la salut de la nostra democràcia».