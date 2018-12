L'independentisme acusa el PSOE d'«homologar» l'extrema dreta

Les forces independentistes van culpar ahir l'auge de l'extrema dreta a Andalusia a la «connivència» del PSOE amb Vox, en «homologar» el seu discurs de «mà dura» contra el sobiranisme. Després de la irrupció de Vox, amb 12 diputats aconseguits en les eleccions andaluses d'ahir i la pèrdua de suports del PSOE, els partits independentistes han cridat els socialistes a obrir una «reflexió» i a «aprendre la lliçó».

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va remarcar que el PSOE ha d'entendre que «es van equivocar greument» en avalar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya i validar el discurs del «a por ellos». En anar «de la mà de discursos molt durs contra Catalunya» i mostrar gestos de «connivència amb la demagògia ultra» l'últim any, segons la seva opinió, el PSOE ha contribuït a «homologar» Vox. En la mateixa línia, la vicepresidenta del PDeCAT i diputada al Congrés, Miriam Nogueras, va cridar el PSOE a «reflexionar»: «No és que s'hagi blanquejat la ultradreta, és que s'ha homologat», va afegir.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va ampliar la responsabilitat de l'auge de l'extrema dreta al PP i Ciutadans, però va coincidir en dir que també és culpa de la «passivitat» del PSOE, cosa que «ha abonat el terreny perquè determinades actituds i discursos s'estiguin blanquejant» a Espanya. Sobre la possibilitat que ERC participi en un front antifeixista amb l'esquerra espanyola, la portaveu va remarcar que ERC no pactarà «amb aquells que donen suport o justifiquin la repressió» contra l'independentisme. Així, va insistir que no hi haurà replantejament en el rebuig als Pressupostos de l'Estat, com tampoc succeirà en el PDeCAT. «Es manté el no», va emfatitzar la diputada Míriam Nogueras.

De la seva banda, el president del Parlament, Roger Torrent, va cridar els polítics de tot Espanya a establir «un cordó» perquè l'extrema dreta no formi part de les institucions. «Vox ha entrat al Parlament andalús. Esperem que no entri en cap altre parlament ni de l'Estat ni del conjunt d'Europa», va assegurar, i va confiar que «prevalgui aquesta voluntat dels demòcrates». Torrent va assegurar que la irrupció de Vox «no només afecta els independentistes» a Catalunya. «Afecta el conjunt dels demòcrates, catalans i espanyols, i també el conjunt dels demòcrates europeus», va asseverar. «No és només una qüestió de Catalu-nya, en relació al conflicte entre Catalunya i Espanya, és una qüestió de demòcrates», va dir, i va insistir que «Vox no amenaça només una idea política» a Catalu-nya, «amenaça els drets de les dones, de la ciutadania», amb «un discurs xenòfob, racista». «Són elements que posen en perill les mateixes bases de la democràcia», va postil·lar. «Espanya ara forma part dels Estats europeus amb l'extrema dreta a les institucions. És una notícia nefasta formar part d'aquest club», va reblar, i va insistir en la necessitat de veure els resultats de les eleccions a Andalusia «en clau europea».

Per la seva banda, el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, Oriol Amorós, va acusar Cs d'«abonar el ter-reny ideològic» a l'extrema dreta, sobre la qual va alertar que és injusta i genera desigualtat, en negar drets a persones, la qual cosa fa les societats més insegures.

El diputat de la CUP Vidal Aragonés va fer una cridar als andalusos a teixir un «front antifeixista» davant la irrupció de Vox i va atribuir els seus bons resultats al fet que en la campanya electoral el PP i Ciutadans han «atiat l'anticatalanisme i la xenofòbia».

De la seva banda, el candidat a l'alcaldia de Barcelona i ex-primer ministre francès, Manuel Valls, va demanar «prudència, moderació i sentit comú» després dels resultats electorals a Andalusia, en els quals ha irromput el «populisme de l'extrema dreta» de Vox, i aposta per «pactes intel·ligents».

L'ex-líder del PP català i candidat popular a l'alcaldia de Badalona, Xavier García Albiol, va dir no entendre «per què és legítim pactar amb l'extrema esquerra o els independentistes i no arribar a acords amb Vox» a Andalusia.