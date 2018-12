Macron cedeix davant els «armilles grogues» i ajorna la pujada dels impostos

El Govern francès ajornarà la pujada dels impostos dels carburants davant les protestes violentes que s'han anat registrant durant els darrers dies, segons algunes fonts governamentals citades per diversos mitjans gals.

L'encarregat de fer l'anunci de la moratòria en la mesura, que estava prevista que entrés en vigor el proper 1 de gener i que ara serà ajornada durant uns quants mesos, serà el primer ministre, Edouard Philippe.

La crisi de les 'armilles grogues' ha tingut un fort impacte en la popularitat del president francès, Emmanuel Macron, i en la de Philipe, segons el sondeig d'Ifop-Fiducial publicat aquest dimarts per 'Paris Match' i Sud Radio. Així doncs, el president cau al 23 per cent, sis punts menys que fa un mes, i el primer ministre cedeix deu punts fins al 26 per cent.