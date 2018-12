Manifestacions antifeixistes amb milers de persones protesten contra Vox a Andalusia

Milers de persones van participar aquest dilluns en manifestacions convocades de manera espontània en diverses capitals andaluses de província --Sevilla, Granada i Màlaga-- contra les polítiques feixistes, un dia després dels resultats de les eleccions autonòmiques a Andalusia, que entre d'altres punts ha suposat l'entrada de Vox, amb dotze escons, al Parlament.

A Sevilla, fonts municipals han confirmat a Europa Press la presència de més d'un miler de persones --diversos milers, segons testimonis presenciales-- en una manifestació que va tenir lloc, entre d'altres enclavaments, per la Cambra autonòmica i la Plaça de l'Encarnació i que va tenir el seu punt de finalització al costat del Rectorat i la Sevillana.

D'altra banda, unes 4.000 persones van participar en una manifestació al centre de Granada capital, segons van informar a Europa Press fonts de la Policia Local. L'assistència va anar creixent des de les 18,00 hores, quan havia estat convocada una concentració a la plaça del Carme, davant l'Ajuntament, per col·lectius antifeixistes.

En aquesta mateixa xarxa social, la Policia Local ha assenyalat que la manifestació convocada no li havia estat "comunicada prèviament" i que havia tallat al trànsit Reis Catòlics, i desviat el transport públic per Camí de Ronda, via que, posteriorment, també ha estat tallada a la circulació per aquest acte reivindicatiu després dels resultats de les últimes eleccions autonòmiques.

Finalment, a Màlaga, diversos centenars de manifestants s'haurien concentrat al carrer Larios per protestar per aquest mateix extrem.