Casado no descarta que Vox entri al govern d'Andalusia

Casado, a la foto amb el president madrileny, va apostar per parlar en primer lloc amb Ciutadans ep

El president del Partit Popular, Pablo Casado, va assegurar que el que és «innegociable» és que Juanma Moreno presideixi la Junta d'Andalusia després dels resultats dels comicis, però no va descartar que Vox pugui entrar a l'Executiu autonòmic. En ser preguntat a Radio Nacional si li agradaria que es negociessin conselleries amb Vox i que aquesta formació entrés a formar part del Govern, el líder del PP va destacar que «l'únic innegociable» és la Presidència.

Casado va insistir que el PP ha de liderar el canvi a Andalusia. «I després ja si és un acord d'investidura o si és un acord de legislatura o és un acord de Govern, s'ha de parlar en primer lloc amb Ciutadans i després Vox haurà de dir si té una posició passiva, és a dir abstenir-se per facilitar-ho, o activa a l'hora de participar de la línia de programa electoral per a aquests quatre anys», va emfatitzar. Casado va explicar que ha de ser Moreno qui lideri les negociacions i va afegir que «allò important» és que el PP pugui «desplegar el seu programa electoral», com han fet a Madrid , Múrcia o la Rioja en els seus acords amb Cs.

Per part seva, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va rectificar les seves paraules de dilluns i ahir va assenyalar que la direcció federal del partit no demanarà la dimissió de Susana Díaz tampoc si fracassa en el seu intent de mantenir el Govern a Andalusia. Va explicar que quan dilluns va parlar de la necessitat de «regeneració» al PSOE d'Andalusia no estava ensenyant cap porta de sortida a Díaz.

En aquest sentit, la secretària general del PSOE-A i presidenta de la Junta en funcions va manifestar que només es presentarà a la investidura davant del ple del Parlament si disposa dels «suports suficients» per ser reelegida com a cap de l'Executiu andalús i va expressar que compta amb el suport del secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez, per tractar d'evitar que el Govern autonòmic quedi a mans «de l'extrema dreta».

Susana Díaz va considerar que la referència de José Luis Ábalos a la «regeneració» s'ha «tret de context pels periodistes i segurament no és el que ha volgut dir».

Per part seva, el president del Govern, Pedro Sánchez, va demanar calma als seus davant el desastre que ha suposat per als socialistes les eleccions andaluses i va apostar per mantenir el cap fred i seguir insistint en l'acció progressista del seu Govern, sense canviar d'estratègia, però si fent una major pedagogia de les seves polítiques i mesures.