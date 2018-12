El dejuni en cadena impulsat per l'ANC començarà aquest diumenge a Montserrat

El grup de coordinació d'actes de suport als presos en vaga de fam ja ha programat els primers dejunis. El primer es farà aquest diumenge al monestir de Montserrat, té previst allargar-se fins al dia de Nadal i familiars dels presos ja hi han confirmat la seva assistència. Les persones que hi participin s'aniran rellevant i no ingeriran res en un mínim de dos dies i un màxim de set.

El divendres 14 de desembre se n'ha organitzat un altre a Cornellà de Llobregat que s'allargarà fins al 21 de desembre i, probablement, se'n farà un altre el 7 de desembre a Barcelona.

Els portaveus de la coordinadora, Jordi Vilarasau i Vicenç Relats, van explicar ahir que «els actes de dejuni s'han d'entendre com una acció de consciència, de protesta, molt pròpia del moviment de la no-violència que pretén ser una denúncia pública col·lectiva».

La plataforma Prou Ostatges –vinculada a l'ANC– va constituir dilluns la comissió de coordinació d'actes de suport als presos en vaga de fam, on s'han adherit diverses entitats com l'ANC, Òmnium, l'Associació de Municipis per la Independència, l'Associació Catalana de Municipis i diversos partits, com ERC, JxCat, ERC, el PDeCAT o la CUP, o diputats dels comuns a títol individual, com Elisenda Alamany o Joan Josep Nuet.

La finalitat del grup és posar en comú i compartir les diferents iniciatives que sorgeixin per donar suport als presos en vaga de fam i a qualsevol altra acció que puguin emprendre els líders independentistes empresonats. De fet, vol denunciar que «no hi haurà normalitat democràtica fins que els hostatges no tornin a casa i puguin accedir als càrrecs i responsabilitats que el poble els ha en-carregat».

Aquesta iniciativa s'impulsa des de la pàgina prouostatges.cat, on s'hi poden inscriure aquells que en vulguin formar part. Hi poden participar persones d'entre 18 i 75 anys que prèviament hauran d'haver passat un control mèdic. Els dejunis s'allargaran entre 2 i 7 dies i hi podem participar un màxim de 10 persones simultàniament.

El primer dejuni al monestir de Montserrat començarà amb un acte simbòlic en el qual els assistents beuran un got d'aigua. En aquest cas, els participants, que com a màxim seran 7, s'instal·laran en unes cel·les que ha cedit l'Abadia de Montserrat i s'aniran rellevant fins al dia de Nadal o Sant Esteve.