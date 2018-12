Denuncien el comportament del personal de seguretat vers una periodista de l'ACN a l'acte de Borrell

La periodista de l'Agència Catalana de Notícies (ACN) Natàlia Segura i el cap de Política de l'ens, Rafa Garrido, han fet servir les xarxes socials per denunciar el comportament de l'equip de seguretat que aquest dimecres controlava l'acte de Josep Borrell i SCC a Brussel·les i que ha acabat expulsant la corresponsal de l'edifici.

Segura era allà per cobrir la conferència, un acte que ha estat interromput pels crits del CDR Adrià Carrasco just quan Borrell feia menció de la Constitució espanyola i de l'aplicació de l'article 155. Personal de seguretat ha apartat Carrasco i la periodista de l'ACN ha seguit l'escena amb la seva càmera. Ja fora la sala, se li ha demanat que tornés a dins i gravés el discurs de Borrell, al·legant que ella no tenia permís per fer la seva feina en aquella zona. Segura, com s'escolta al vídeo, replica que "sóc periodista i tinc dret a pensar que és el més important", referint-se al fet que la notícia en aquell moment era la detenció de Carrasco. "No, això ho decideixo jo", sentencia l'agent de seguretat que l'acaba conduït fins la porta de sortida.

"No sé si és seguretat de SCC o de l'espai de Brussel·les on es fa l'acte. Però intentar que una periodista de l'ACN no faci la seva feina, controlar-li què grava i voler "decidir" què és important és lamentable", ha piulat el cap de Política de l'ACN, afegint que "la llibertat de premsa és un dret reconegut!".