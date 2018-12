La Generalitat aprova una declaració de «solidaritat absoluta» amb la vaga de fam

El Govern català va aprovar ahir una declaració institucional per expressar la seva «solidaritat absoluta» amb Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull i Joaquim Forn, que han començat una vaga de fam per protestar contra la seva situació processal. En roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, Artadi va exposar que amb aquesta declaració volen «denunciar l'estratègia de bloqueig que el Tribunal Constitucional» ha fixat davant dels recursos d'empara presentats pels presos contra la seva situació de presó provisional.

L'executiu de Quim Torra afirma que tots els presos sobiranistes estan patint «vulneracions del Conveni Europeu de Drets Humans i del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics», i conclou que la presó provisional és incomprensible. «Ningú no està demanant un tracte de favor. Al contrari. Demanem que tots els tribunals de justícia de l'Estat actuïn sempre d'acord amb el Conveni Europeu de Drets Humans, que és la seva obligació», assenyala el text de la Generalitat.



«Provocació» el dia 21-D

D'altra banda, Artadi va advertir també ahir que l'executiu català veu «un punt de provocació» en el fet que el Govern central hagi triat el 21 de desembre com a data per reunir el Consell de Ministres a Barcelona. Artadi va recordar que aquell dia es complirà un any de les eleccions convocades per Mariano Rajoy en virtut del 155, després de les quals hi ha hagut diversos diputats independentistes que no han pogut exercir el seu càrrec perquè estan «investigats o amenaçats per l'Estat».

A més, el Govern també considera que existeix aquest punt de provocació perquè el president del Govern espanyol reunirà el Consell de Ministres a Barcelona «sense haver fet cap pas ferm» en les promeses de diàleg que va formular a la Generalitat.

Per això, preguntada per unes eventuals mobilitzacions dels Comitès de Defensa de la República (CDR) aquest 21 de desembre, Artadi va defensar que la «gent té dret a manifestar-se», i va assegurar que la Generalitat garantirà el dret de protesta i també la seguretat de tothom.

«No hi ha cap país a l'Europa Occidental que no deixi la gent manifestar-se. Nosaltres demanem que les manifestacions es facin d'una manera cívica i pacífica, però un govern no pot frenar-les», va argumentar la també consellera de Presidència.



Crítiques de Borrell a Bèlgica

Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, va qualificar «d'inacceptables» les declaracions del ministre de Defensa belga, el nacionalista flamenc Sander Loones, en suport a la vaga de fam, i va avançar que segurament «rebran una resposta» per part d'Espanya. El cap de la democràcia espanyola feia aquestes declaracions a la premsa en arribar a la reunió amb els seus homòlegs de l'OTAN.

Borrell responia així a unes declaracions de suport a la vaga de fam que el ministre flamenc va fer a través del seu perfil de Twitter dissabte passat. En el missatge es podia llegir: «Tancats durant més d'un any sense ser condemnats. El tribunal espanyol no tracta ni tan sols el seu procés per evitar que el Tribunal de Drets Humans pugui pronunciar-se. Ara, es veuen obligats a fer una vaga de fam».

«Cap demòcrata hauria de callar sobre això», postil·lava el ministre flamenc en el mateix tuit.