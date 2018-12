La germana de Diana Quer denuncia que va ser violada

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Sepúlveda (Segòvia) té obertes unes diligències prèvies després de la denúncia per agressió sexual presentada per Valeria Quer contra un altre jove a Pozuelo de Alarcón (Madrid).

El TSJCL ha informat aquest dimecres que a l'haver passat presumptament els fets en el partit judicial de Sepúlveda, es va plantejar una qüestió de competència finalment resolta a favor del Jutjat segovià.

En l'actualitat, el procediment es troba en fase d'investigació i per l'obligada protecció a la intimitat i per la naturalesa del delicte que s'investiga, el jutjat no oferirà més informació.