Investiguen la mort d'una dona que s'hauria suïcidat per temor a un desallotjament

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona que va ser trobada morta en una casa okupada del barri del barri de Gràcia de Barcelona aquest dimarts al vespre. Els agents que van acudir al lloc dels fets, a la Travessera de Gràcia, no van trobar signes de violència. Els Mossos estan pendents de l'autòpsia que determinarà les causes de la mort però "en principi" desvinculen els fets de cap desallotjament. En canvi col·lectius okupes del barri de Gràcia i de Barcelona han convocat una concentració per el vespre d'aquest dimecres en memòria de la "companya Diana", que consideren que després de dos anys vivint al bloc okupat La Jahnela del número 156 de la Travessera de Gràcia "va decidir treure's la vida davant del perill de desallotjament que suposava l'enderroc del bloc contigu Ca la Trava – Travessera de Gràcia 154".

Els col·lectius okupes denuncien que els habitants de l'edifici buscaven regularitzar la situació i no van aconseguir negociar ni amb l'empresa propietària ni amb l'Ajuntament de Barcelona. També exposen en un comunicat que després del desallotjament de Ca La Trava el passat mes d'octubre, i des de dilluns de la setmana passada, l'empresa propietària va començar l'enderroc del bloc, "posant en perill a les veïnes de la Jahnela" segons "un informe d'Arquitectes Sense Fronteres que especificava els danys que l'enderroc de Ca La Trava podria infringir a La Jahnela".Per la seva banda, la portaveu de la PAH a Barcelona, Lucía Delgado, també s'ha pronunciat sobre la mort d'aquesta dona. "Qualsevol mort en aquestes circumstàncies és un pal molt gran", ha lamentat. Ha afegit que "totes aquestes morts" són perquè no s'inverteix prou en les polítiques d'habitatge.