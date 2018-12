El PDeCAT està disposat a negociar els pressupostos si hi ha una «proposta raonable»

El diputat del PDeCAT Ferran Bel ha assegurat aquest dimecres que la seva formació manté "el mateix no rotund de fa dos mesos" als pressupostos generals de l'Estat, però que "si hi ha una solució política per a Catalunya, una proposta sobre la qual entenguem que és raonable negociar, podríem negociar el pressupost". "Si hi ha proposta i entenem que és raonable encara que no estigui tancada, podríem negociar pressupostos, però si no n'hi ha o és simplement un nou Estatut aquesta història ja la coneixem", ha sentenciat. Tot plegat a una setmana del debat monogràfic sobre Catalunya del dia 12 al Congrés dels Diputats, on Pedro Sánchez haurà de desgranar el seu plantejament per a la resolució del conflicte.

Les afirmacions de Bel arriben després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar aquest dimarts després dels resultats de les eleccions andaluses i la irrupció de VOX que té intenció de presentar els pressupostos, en un gest de pressió a les forces independentistes perquè els aprovin per evitar un avançament electoral.

El diputat del PDeCAT ha afirmat que la seva formació entén que la "solució política" és un referèndum acordat perquè els catalans decideixin lliurement el seu futur. "Ens agradaria que fos aquesta, però en tot cas el president Sánchez haurà de fer una proposta del seu plantejament", ha dit.