El PSC abandona la comissió d'investigació sobre el 155

El PSC-Units ha abandonat la comissió d'investigació del Parlament sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, en considerar-la una «eina de propaganda al servei dels grups independentistes». La comissió d'investigació del 155 va aprovar ahir les compareixences de l'actual president del Govern i de l'anterior, Pedro Sán-chez i Mariano Rajoy, així com de la majoria de processats independentistes, entre ells Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. Però en un comunicat, el PSC va anunciar que abandona la comissió, en la qual Cs no participa. A la sessió d'ahir, tampoc hi va assistir cap representant dels subgrups de la CUP i del PP. PSC-Units abandona la comissió perquè considera confirmat el temor que acabi sent «una eina de propaganda».