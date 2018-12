Trànsit demana prudència en un pont que es pot complicar

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau, ha explicat que el pont de quatre dies que comença, a més de ser un dels més llargs, el primer amb una mobilitat d'hivern i l'inici de les compres nadalenques, es pot complicar per les marxes lentes convocades a Tarragona i Lleida (N-340 i N-240) i els possibles talls a la Jonquera de les 'armilles grogues'. Gendrau ha lamentat que el matí d'aquest dimecres hi ha hagut una nova mort a les carreteres catalanes, que ja sumen 178 aquest any. Per això ha demanat als conductors que moderin la velocitat i evitin les distraccions i el consum d'alcohol i drogues. Trànsit preveu que sortiran 470.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les tres de la tarda d'aquest dimecres i la mateixa hora del dijous, i que 250.000 vehicles tornaran entre les dotze del migdia i les dotze de la nit del diumenge 9 de desembre.

En l'inici del pont, es preveu que les principals afectacions viàries de sortida es produeixin la tarda de dimecres 5 i el matí de dijous 6, en funció també de la meteorologia. El dijous 6 al matí pot ser especialment complicat per ser el primer dia del Mercat Medieval de Vic. Al matí, la C-17 pot presentar aturades destacables per la Fira de l'Avet d'Espinelves.

També es preveuen afectacions per accedir a les zones d'esquí i poblacions de muntanya, especialment a la C-16, C-17, C-14, i C-25 per accedir a Espinelves, l'entrada a Andorra (N-145 i N-260) i l'autovia A-2, així com la C-28. Les manifestacions previstes pel sector del transport poden afectar l'AP-7, A-2, A-7, A-27, a més de les vies afectades pròpiament, la N-340 i la N-240.



Controls dels Mossos d'Esquadra



Els Mossos d'Esquadra durant a terme un dispositiu per vigilar i regular el trànsit en les vies de màxima mobilitat, en vies secundàries i on es preveu més circulació. En total seran 1.022 controls entre els d'alcoholèmia i drogues (284), els de distraccions (249), els de seguretat passiva (208), els de motocicletes (141) i els que tenen relació amb els transports (94).

Pel que fa a les vies afectades per obres, on Trànsit demana extremar les precaucions als conductors, hi ha els dos sentits de l'A-2 entre Abrera i l'enllaç amb la C-55, els treballs de millora del tram de la C-17 entre Parets del Vallès i Canovelles, la millora de la senyalització entre l'Ametlla del Vallès i Centelles a la C-17, la C-58 a Vacarisses per treballs de manteniment i la C-58 a Sant Quirze del Vallès per l'ampliació del tercer carril.