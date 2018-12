Turull, sobre la vaga de fam: «Em pensava que estaria irritable i estic com flotant»

L'exconseller Jordi Turull assegura que "pensava" que la vaga de fam que ha iniciat per reclamar al TC que no "obstaculitzi" recórrer a la justícia europea "seria pitjor". En una entrevista a 'El Món a Rac1', Turull ha dit que viu la situació tal com l'havien "advertit" i que està "com flotant": «Em pensava que seria pitjor. Pensava que estaria irritable i no ho estic. Estic en una situació que ja m'havien advertit, i és que estic com flotant», explica.

En aquest sentit, afirma que s'està prenent "molt seriosament" la reivindicació i que "aprofita el temps" per preparar el judici. L'exconseller de la Presidència també ha lamentat que "li consta" que el TC fa "ostentació" de deixar els recursos dels encausats "al calaix". També ha criticat que l'exconseller i diputat del PSC-Units Ramon Espadaler no l'hagi visitat."Havíem estat companys molts anys. I no ha vingut a veure'm. Després que no vengui valors cristians", subratlla.

Turull ha explicat que al centre penitenciari s'està seguint el protocol per les vagues de fam i que, per exemple, l'han pesat i li han pres la pressió. També ha indicat que durant els àpats ha de ser present al menjador amb la resta de presos tot i no ingerir aliments.

«Remoure consciències»



Durant l'entrevista, Turull ha parlat del missatge del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, qui va dir que controlaven el Tribunal Suprem. Segons el polític pres, les seves declaracions van ajudar a iniciar la vaga: "Van passant coses, les anem assumint com a normals i no ho són. I hi ha un risc de caure en la resposta del badall. Què vol dir que controlen el Suprem? És indignant".

En aquest sentit, ha argumentat que la vaga de fam és l'única acció de protesta que poden fer des de la presó i que el seu objectiu és "remoure consciències" perquè el Tribunal Constitucional resolgui els seus recursos i puguin accedir a la justícia europea.

"Ens consta que en privat fan ostentació de deixar els nostres recursos al calaix. Hi ha una voluntat premeditada de bloquejar. La seva jurisprudència diu que han de ser 30 dies i ells no la segueixen", ha alertat.

Quan li han preguntat per què tots els presos que fan vaga són del PDeCAT i no n'hi ha cap d'ERC, Turull ha sostingut que va haver-hi un intercanvi d'opinions entre els dirigents empresonats i ha demanat que es respecti qui la fa i qui no, "de la mateixa manera que es va respectar qui va marxar a l'exili" i qui es va quedar.

A més, ha defensat que "és una decisió extrema i que més que mai intervenen les circumstàncies personals de cadascú" i ha posat l'exemple d'Oriol Junqueras, que en liderar ERC té més activitat, mentre que Turull es pot permetre dejunar, segons ell.