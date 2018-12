Turull, sobre la vaga de fam: «em pensava que seria pitjor, estic com flotant»

L'exconseller Jordi Turull ha assegurat que "pensava" que la vaga de fam que ha iniciat per reclamar al TC que no "obstaculitzi" recórrer a la justícia europea "seria pitjor". En una entrevista a 'El Món a Rac1', Turull ha dit que viu la situació tal com l'havien "advertit" i que està "com flotant".

En aquest sentit, ha afirmat que s'està prenent "molt seriosament" la reivindicació i que "aprofita el temps" per preparar el judici. L'exconseller de la Presidència també ha lamentat que "li consta" que el TC fa "ostentació" de deixar els recursos dels encausats "al calaix". També ha criticat que l'exconseller i diputat del PSC-Units Ramon Espadaler no l'hagi visitat."Havíem estat companys molts anys. I no ha vingut a veure'm. Després que no vengui valors cristians", ha subratllat.

Turull ha explicat que al centre penitenciari s'està seguint el protocol per les vagues de fam i que, per exemple, l'han pesat i li han pres la pressió. També ha indicat que durant els àpats ha de ser present al menjador amb la resta de presos tot i no ingerir aliments.