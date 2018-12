Valls és escridassat i ha de ser escortat en un acte al Raval

L'exprimer ministre francès i aspirant a l'alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, va haver de sortir ahir escortat d'un acte al barri barceloní del Raval, on es va trobar la protesta d'uns 50 manifestants de diversos col·lectius que el van interrompre a crits.

Valls va intervenir davant dels mitjans entre xiulades i crits dels manifestants a la plaça Salvador Seguí, i en acabar va haver d'abandonar l'espai envoltat pels seus partidaris i els agents de la Guàrdia Urbana, que van fer un cordó de seguretat per tallar el pas als manifestants per un dels estrets carrers del barri.

En deixar enrere els manifestants, Valls va lliurar a diversos comerços i veïns una carta en què donava a conèixer la seva aposta per millorar la seguretat de la ciutat i es va dirigir fins a la Rambla, on el van tornar a increpar un parell de manifestants mentre Valls entrava al Metro a la parada de Liceu.

Després de llegir la seva carta davant els mitjans i entre les crítiques dels manifestants, Valls va advertir que no callaran i que no tenen por d'aquests «intolerants», en referència als concentrats, entre els quals hi havia veïns, activistes de Putas Libertarias del Raval, antifeixistes i independentistes, entre altres col·lectius.

A la plaça també hi havia la regidora de la CUP Eulàlia Reguant i la diputada al Congrés d'En Comú Podem Lucía Martín, que van quedar apartades del grup de manifestants i sense cridar les seves consignes, que van incloure missatges com «Fora feixistes dels nostres barris», «Cap persona és il·legal» i «Llibertat presos polítics». Valls va haver d'interrompre la lectura de la carta momentàniament perquè es va tallar el so i, en acabar, es va dirigir als manifestants i els va llançar un petó, després d'advertir des del faristol: «Els xiulets, els insults i les amenaces no em fan por».