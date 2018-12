VÍDEO | El CDR Adrià Carrasco irromp en un acte de Borrell a Brussel·les

El CDR Adrià Carrasco ha irromput aquest dimecres en un acte del ministre Josep Borrell i Societat Civil Catalana a Brussel·les sobre els 40 anys de la Constitució espanyola. El jove, exiliat a Bèlgica, s'ha aixecat justament després que Borrell mencionés l'activació del 155 i ha assegurat que "la Constitució és una puta farsa" i que a Espanya "no hi ha democràcia". El públic ha reaccionat amb crits de "fora" i el jove ha estat expulsat pels serveis de seguretat. Encara dins del recinte del museu, els serveis de seguretat han intentat impedir als càmeres gravar com s'enduien el jove en un moment en què es veia com l'empentaven. Carrasco ha acabat en mans de la policia federal belga que després d'identificar-lo l'ha emmanillat i se l'ha endut detingut amb cotxe cap a la comissaria.

Els pares de l'Adrià Carrasco estaven amb ell en el moment de la detenció, tot i que abans que se l'enduguessin, la policia els ha identificat també i els ha demanat que abandonessin l'edifici on se celebrava l'acte.

Borrell bromeja sobre l'extrema dreta



Borrell ha començat el seu discurs fent broma sobre la seva participació en l'acte de Societat Civil Catalana: "Estic molt content d'haver sigut convocat a una reunió d'aquesta organització d'extrema dreta que és Societat Civil Catalana". "Però sent com sóc un hooligan de dretes a on aniria sinó?", ha dit. Així, ha recordat un episodi al Congrés, on el diputat Gabriel Rufián li va "recriminar" la seva vinculació a aquesta organització per ser de "l'espectre de l'extrema dreta". Segons Borrell, ell el va "intentar convèncer" que no era així.

El ministre d'exteriors socialista ha defensat que "els quaranta anys" de la Constitució espanyola han sigut "els millors" de la història d'Espanya "des de la batalla de Trafalgar". "Allà va començar la nostra decadència, vam perdre la flota i vam deixar de ser un imperi colonial", ha constatat. Borrell ha admès que l'Estat té "els seus problemes" però ha afirmat que tenen "orgull legítim de celebrar aquests 40 anys".