Adrià Carrasco: «El que no farem és quedar-nos callats, els cridarem a la cara que per aquí no passem»

El CDR exiliat a Brussel·les Adrià Carrasco ha assegurat aquest dijous que si hi ha "noves oportunitats" de denunciar la Constitució espanyola i l'actitud de l'Estat les aprofitarà. Després de passar unes set hores en una comissaria belga per haver cridat "la Constitució és una farsa" durant un acte del ministre Josep Borrell i Societat Civil Catalana a Brussel·les, Carrasco ha explicat a la premsa que era "un insult celebrar una constitució que deriva d'una transició totalment fallida". "El que no farem és quedar-nos callats, els cridarem a la cara que per aquí no passem", ha indicat.

Carrasco ha dit que els seus advocats creuen que en una situació així "el normal no seria una detenció" com la que va patir ell, però que "la pressió dels agents de la policia espanyola" i que hi hagués un ministre "va agreujar i potenciar la detenció".

L'activista ha acusat les autoritats espanyoles de ser "la mateixa màfia" de la dictadura. "El mínim que podia fer era denunciar-ho i crear una opinió contrària a la seva", ha afirmat. Per Carrasco, la transició "va ser un teatre per fer creure als espanyols que teníem democràcia, quan no era així, simplement s'estaven transferint privilegis i poder".

La policia belga es va endur Carrasco detingut dimecres al vespre, després que els serveis de seguretat de Borrell i Societat Civil Catalana l'expulsessin d'un acte sobre els 40 anys de la Constitució. El jove ha sortit del calabós cap a les dues de la matinada, després de passar unes set hores detingut.