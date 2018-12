Detenen una parella pels alts nivells de cocaïna a la sang del seu fill d'un mes

Agents de la Policia Nacional van detenir a Mallorca una parella formada per una dona de 29 anys i un home de 28 com a presumptes autors d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar contra el seu fill de només un mes de vida. Segons va informar la Policia Nacional en un comunicat, els fets es van iniciar dilluns passat arran d'un ofici urgent del Jutjat d'Instrucció per tal de realitzar gestions sobre un ingrés a l'UCI Pediàtrica de l'hospital de Son Espases d'un nadó, que va ser diagnosticat amb la «síndrome del nadó sacsejat» i amb uns nivells de cocaïna en sang elevats.

Per això, agents de la UFAM de la Policia Nacional van acudir a l'hospital per dur a terme les primeres gestions investigadores, i com a conseqüència d'aquestes van descobrir que el menor podia haver patit la «síndrome del nadó sacsejat», a més de presentar un alt grau de cocaïna segons les dades d'un complet informe toxicològic. Després de les diverses gestions realitzades, es va procedir a la detenció de tots dos progenitors com a presumptes autors d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar i contra els deures familiars, passant a disposició judicial dimarts la mare, mentre que s'espera que el pare ho faci en les properes hores.