La diputada Maria Sirvent, ferida per un projectil dels Mossos durant una càrrega a Terrassa

Els Mossos d'Esquadra han protagonitzat diverses càrregues aquesta tarda de dijous a Terrassa on grups antifeixistes protestaven contra un acte de VOX. Arran de l'actuació policial, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha quedat ferida a la mà pel tret d'un projectil de precisió dels antiavalots. Dos dels manifestants han estat arrestats.



Els incidents han ocorregut quan els Mossos d'Esquadra han carregat contra un grup de persones que intentava superar el cordó policial per impedir l'acte de VOX de commemoració de la Constitució a la plaça Primer de Maig de Terrassa. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, per la seva presumpta relació amb els aldarulls de la manifestació, en la qual s'han cremat contenidors i destrossat mobiliari urbà, la policia catalana ha detingut dues persones, acusades de delictes d'atemptat a l'autoritat.



D'acord amb el balanç efectuat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), en les càrregues han quedat ferits cinc mossos d'esquadra, tres dels quals han anat pel seu propi peu a la mútua per ser assistits. Els equips sanitaris del SEM han atès també dos manifestants, un dels quals ha estat donat d'alta després de ser assistit i l'altre ha estat traslladat a Mútua de Terrassa, en estat menys greu.





?? Càrregues injustificades aquest matí a #Girona i aquesta tarda a #Terrassa contra els antifeixistes. Exigim que el @govern cessi de forma immediata a @MiquelBuch i @AndreuJoanM i que assumeixin la responsabilitat de les actuacions policials d'avui pic.twitter.com/EpyDWcHPtk — CUP Països Catalans (@cupnacional) 6 de desembre de 2018

La CUP ha confirmat en un comunicat que entre els ferits hi ha la seva diputada al Parlament Maria Sirvent, que ha quedat ferida en una mà en rebrel'impacte d'un projectil de precisió, material antiavalots queSegons la CUP, la diputada ha quedat ferida quan ajudava una menor d'edat que estava lesionada a terra, després d'haver rebut un "impacte al cap". Sirvent, afegeix la formació anticapitalista, ha acudit a urgències perquè se li expedeixi un informe mèdic que acrediti la lesió soferta, en companyia d'altres manifestants que també han quedat ferits per la intervenció policial.Aquest matí, els incidents ocorreguts en una protesta contra un acte constitucionalista organitzat per VOX a Girona s'han saldat amb regues policials, en les qual han quedat ferides una vintena de persones i un home ha estat detingut.