ERC acusa Puigdemont d'estar al darrere del moviment dels seus crítics

Diversos dirigents d'ERC van revelar ahir que la Crida de Puigdemont està al darrere del moviment crític dels republicans Nova Crida Nacional a ERC, que va ser presentat en societat dimarts amb el suport d'una quarantena de militants. Els republicans acusen els de Puigdemont de simular una mena de revolta en el si del partit de Junqueras i en van mostrar proves.

Segons ERC, la prova evident que la Crida està darrere aquest moviment crític i que de fet li ha prestat el suport i la logística digital per engegar la plataforma es troba a la mateixa web de la Nova Crida Nacional a ERC. En concret, a l'apartat de la política de privadesa de la plataforma, on es posa a la disposició dels nous possibles signants una adreça de correu on reclamar la revocació del consentiment de les comunicacions comercials i altres, però la info@cridanacionalerc.cat, en realitat remet a una altra que és de la Crida: dades@cridanacional.cat.