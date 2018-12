IU i el partit comunista es querellen contra el rei emèrit i Corinna per constitució de grup criminal

Izquierda Unida (IU) i el Partit Comunista d'Espanya (PCE) s'han querellat al Tribunal Suprem contra el rei emèrit, Joan Carles I, la seva amiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein per la possible comissió de fins a 13 delictes, entre els que hi hauria constitució de grup criminal, tràfic d'influències, suborn o frau. Han fet pública la querella just el dia que es commemoren els 40 anys de la Constitució i el rei emèrit està present en l'acte organitzat al Congrés, juntament amb l'actual cap d'estat, Felip V, i la reina Letizia. La querella es va presentar dimecres però s'ha fet pública aquest dijous.

Des del Congrés en l'acte dels 40 anys de la Constitució el portaveu d'IU al Congrés, Alberto Garzón, ha confirmat que s'ha presentat la querella. "Alguns dels actors que s'asseuran avui a donar lliçons de democràcia tenen la sospita de la corrupció que s'ha d'investigar", ha manifestat, lamentant que el Congrés no ha tirat endavant la comissió d'investigació que la seva formació -entre d'altres- reclamava.