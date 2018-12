L'ANC exigeix una llista unitària dels independentistes per les europees

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) exigeix a les forces independentistes que concorrin a les eleccions europees sota el paraigües d'una llista unitària. La presidenta de l'ens, Elisenda Paluzie, afirma que és "especialment important fer visible la unitat d'aquest bloc en uns comicis que són de front exterior". En aquest sentit, ha explicat que l'entitat ha iniciat una campanya per recollir signatures a favor d'aquesta demanda. Paluzie ho ha explicat en una roda de premsa a la seu de l'ANC en què també ha anunciat que la presidència de l'entitat s'incorporarà a l'òrgan executiu del Consell per la República, de forma que tindrà veu i vot en la gestió dels recursos d'aquest ens que es presenta oficialment dissabte vinent a Brussel·les.

Elisenda Paluzie considera que és imprescindible que l'independentisme es mostri fort i unit davant d'Europa. Per aquest motiu reclama als partits independentistes que s'integrin en una llista unitària de cara a les eleccions europees. "Especialment en les eleccions que són de front exterior la visualització de la força, la unitat i el bloc independentista és molt important", ha comentat la presidenta de l'ens. Alhora ha remarcat que tenint en compte el context de repressió política i vulneració de flagrant de drets fonamentals que s'està vivint a Catalunya és complicat d'entendre "que s'afrontin les eleccions com es feia deu anys enrere".

Per aquest motiu dissabte passat, en el marc del secretariat de l'ANC, es va aprovar un manifesta obert a signatures de suport per reclamar que es faci efectiva aquesta candidatura: "Hem obert una pàgina web on hi ha el manifest, s'ha obert avui mateix i és www.llistaunitariaue.assemblea.cat", ha comentat.

Paluzie també ha explicat que l'ANC ha acordat sonar suport al Consell per la República i que la presidència de l'entitat independentista s'incorpori a l'òrgan executiu del Consell per la República, de forma que tindrà veu i vot a l'hora de gestionar els recursos de l'ens que s'ha de presentar públicament el proper dissabte en un acte a Brussel·les.

Alhora s'ha referit al Consell de Ministres que se celebrarà el proper 21 de desembre a Barcelona i ha reiterat que estan treballant per dur a terme diverses accions de protesta envers aquesta trobada. "El poble de Catalunya no pot tolerar la indignitat de que es vinguin a reunir aquí com si això fos una colònia i com si no fos el govern que té una fiscal general de l'Estat que ha ratificat uns escrits d'acusació de fiscalia amb delictes inventats que manté els presos en presó preventiva i que els farà passar per un procés judicial vergonyós".

Tot i que no ha concretat en què consistiran les accions que vol impulsar l'ANC, ha demanat a la ciutadania que estigui "preparada" i ha dit que aquesta "anormalitat s'evidenciarà" perquè "aquest govern de l'Estat espanyol opressor no és benvingut a Catalunya".

Lamenta els fets de Girona i demana al Govern "un pla"



Paluzie ha lamentat les càrregues policials "desproporcionades" que s'han produït aquest dijous a Girona en la manifestació antifeixista contra l'acte de Borbonia i Vox. La presidenta de l'ANC ha considerat que "la indignació anirà creixent si no hi ha una resposta política per part del Govern". Ha interpel·lat directament a l'executiu de Quim Torra i li ha exigit que "no abandoni les coses només al carrer i a la mobilització ciutadana o entitats com l'ANC perquè cal una resposta política per fer front a la situació actual".

Ha recordat al Govern que té la responsabilitat de "dir a la gent cap on ha d'anar i com perquè sinó es genera un desconcert i una emotivitat provocada per la indignació col·lectiva que acaba amb fets com els de Girona i d'altres que vindran".

La presidenta ha rebutjat l'ús de la força per fer sentir les reivindicacions del poble català i ha advertit que l'assemblea treballa per definir noves accions i estratègies "intel·ligents" per fer evident que el judici contra els polítics presos que previsiblement arrencarà el proper mes de gener, s'ha gestat amb l'objectiu d'impedir el dret a l'autodeterminació. "No tenim por de refermar-nos en la via unilateral i definir un pla estratègic en aquesta direcció que presentarem el proper 22 de desembre", ha dit Paluzie que ha considerat que "estant fort i sabent usar bé aquesta repressió i vulneració de drets, l'independentisme sortirà reforçat de tot aquest procés".