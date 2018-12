Laura Borràs defensa al Parlament la seva gestió al capdavant de l'ILC

La consellera de Cultura, Laura Borràs, va defensar ahir amb contundència al Parlament la seva gestió quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) així com la professionalitat dels seus col·laboradors, dels quals, no obstant això, va dir que no li «incumbeix» el que facin en la seva vida privada.

Borràs es va pronunciar en aquests termes en la seva compareixença a la Comissió de Cultura del Parlament per explicar la seva activitat anterior al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, després que hagi transcendit que un jutge investiga suposats contractes irregulars a l'entitat en l'època en la qual dirigia aquest organisme, encara que ella diu que no ha rebut «cap notificació» sobre si se l'investiga o no.

La consellera va destacar que va demanar comparèixer al Parlament per oferir, segons les seves paraules, una «resposta clara, transparent i contundent a les moltes notícies falses aparegudes en els mitjans de comunicació amb l'únic objectiu de posar en qüestió la meva honorabilitat personal» i perquè té l'«absoluta tranquil·litat» que totes les accions dutes a terme a la Institució van estar «sempre ajustades a les exigències administratives».

Encara que d'inici va dir que no parlaria del seu col·laborador Isaías H.C., de qui va acabar fins i tot dient el seu cognom (cosa que va motivar que la diputada de Ciutadans Sonia Sierra ho titllés de «molt greu perquè no es poden revelar dades d'una persona investigada»), al final s'hi va referir. Borràs va dir que se li van adjudicar tres contractes per un import de 45.550 euros per la seva «professionalitat», que no es van fer per concurs perquè cap d'ells superava els 18.000 euros, i va aclarir que el fet que sigui col·laborador seu no significa que sigui necessàriament el seu amic. «La vida privada dels meus col·laboradors no és de la meva incumbència», va precisar Borràs, que va afegir: «Tota la feina que vam encarregar a aquesta persona està feta amb els estàndards de la professionalitat. Vostès -va dir dirigint-se a Ciutadans- fan de jutges i no arriben ni a xèrif del playmobil».

Ahir es va fer públic que aquest home, informàtic de professió, està processat en un jutjat de Manresa per tràfic de drogues i falsificació de moneda, després que va ser detingut el 18 de desembre del 2017 acusat de cultivar marihuana a casa seva, a Vacarisses, i d'importar drogues de disseny i bitllets falsos de 50 euros des de l'estranger. Sonia Sierra, davant d'això, li va etzibar: «quines amistats té, consellera», dubtant del currículum del col·laborador, a la vegada que va qualificar Borràs com la «consellera de la cultura del tres per cent, dels xiringuitos polítics, de l'amiguisme».

Durant la seva compareixença, amb una primera intervenció de més de quaranta minuts, la consellera va acceptar que va mantenir una conversa amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, i va constatar que no va saber explicar-se «gaire bé davant els mitjans» sobre l'esmentada conversa. «L'única informació que em va donar el conseller és que no em podia donar cap mena d'informació perquè no en tenia i no en podia tenir», va apuntar.

El diputat del PSC Rafael Bruguera va sostenir que per les informacions que s'han publicat «planeja la sospita que hi ha hagut tracte de favor cap a persones pròximes a vostè» i va anunciar que sol·licitaran per escrit informació i documentació sobre les diferents convocatòries de beques i ajudes a la ILC entre 2013 i 2017 quan Borràs hi era al capdavant. També va avançar que presentarien una sol·licitud davant la Sindicatura de Comptes perquè faci la fiscalització de la Institució, tenint en compte que «l'últim informe» de la Sindicatura sobre l'organisme és de l'any 1992.

Mentre que els grups de Junts per Catalunya i ERC van mostrar tot el seu suport a la consellera davant «informacions falses i indocumentades enmig d'una guerra mediàtica en la qual tot s'hi val», segons les paraules del diputat Francesc Ten, la diputada d'En Comú Podem Elisenda Alamany va qüestionar els criteris per escollir Isaías H.C per als treballs pels quals se'l va contractar. El diputat del PP Santi Rodríguez, de la seva banda, va considerar que la compareixença «no és per motius ideològics ni d'opinió, sinó perquè algú ha de tenir algun indici que alguna cosa ha passat».