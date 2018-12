Els Mossos carreguen contra antifeixistes a Girona que protesten contra Vox

Els Mossos d'Esquadra han carregat aquest dijous contra un grup d'antifeixistes quan volien accedir a la plaça 1-O de Girona, on està previst que aquest migdia s'hi celebri una concentració de Vox i Borbonia. La Plataforma Antifeixista Gironina ha convocat una concentració que ha començat a primera hora del matí a l'edifici de Correus de la capital del Gironès amb l'objectiu d'impedir l'acte convocat pel partit d'extrema dreta i per la plataforma gironina Borbonia sota el lema 'Units per la Constitució'. Almenys hi ha un manifestant detingut i dos agents dels Mossos d'Esquadra han resultat ferits.

Quan els manifestants antifeixistes han arribat a la plaça, han tirat les tanques que hi havia i ha estat en aquest moment que els Mossos han carregat i els han dispersat pels carrers del costat. En aquests moments, es troben en un lateral de la plaça envoltants d'un fort cordó policial. Entre els crits que s'hi senten hi ha 'Fora feixistes dels nostres barris', 'No passran' i 'Girona serà la tomba del feixisme'.