Rosa Seoane, nova advocada de l'Estat que dirigirà l'acusació pel procés

Rosa María Seoane, fins ara secretària general d'Adif, ha estat nomenada advocada de l'Estat cap del Penal en substitució d'Edmundo Bal, amb la qual cosa serà la responsable de l'acusació del Govern en la causa pel procés d'independència de Catalunya. Tal com va avançar eldiario.es i ha confirmat el ministeri de Justícia, l'advocada general de l'Estat, Consuelo Castro, ha nomenat Rosa María Seoane. Ara caldrà decidir si Rosa María Seoane porta directament el cas del procés català pendent del judici o si ho farà un subordinat seu però sempre sota la seva direcció i coordinació.

Consuelo Castro va cessar Edmundo Bal per pèrdua de confiança en una decisió darrere de la qual hi havia la diferència de criteris respecte al judici del procés, després que l'advocada general optés per acusar els processats per sedició i malversació i no per rebel·lió.