Torra a Eslovènia: «L'anticatalanisme dona vots i per això Espanya mai es reformarà per admetre les nostres aspiracions»

El president Quim Torra ha lamentat aquest dijous des d'Eslovènia que "l'anticatalanisme dona vots" i ha assegurat que per aquest motiu Espanya "mai es reformarà" per admetre les aspiracions de Catalunya. Coincidint amb el 40è aniversari de la Constitució espanyola, Torra ha admès que l'Estat no es reformarà mai de forma federal perquè a Espanya "no hi ha una majoria" favorable a aquest canvi. En una conferència des de l'Ajuntament de Ljubljana, Torra ha defensat també la "via eslovena" cap a la independència com "l'única via possible" i ha parlat de "sacrifici", "capacitat d'organització" i "esperança" com algunes de les "lliçons apreses" de l'1-O.

Com ja va fer en un viatge recent a Suïssa, Torra ha fet una nova crida a la "mediació internacional" com a única opció per aconseguir que l'Estat negociï amb Catalunya.

La constitució, ha dit, "va ser una oportunitat perduda" i que en comptes d'esdevenir "una porta" que permetés les aspiracions d'autodeterminació "s'ha convertit en una gàbia, en una presó per la llibertat d'expressió". Torra ha remarcat que només un 17% dels catalans defensen la Carta Magna. "40 anys després tenim presos, exiliats i polítics en vaga de fam", ha lamentat Torra, preguntant al públic quin tipus "de democràcia" és Espanya si permet aquesta situació.

Reunió amb el president d'Eslovènia



Abans de la conferència, el president d'Eslovènia, Borut Pahor, ha rebut Quim Torra, a Ljubljana. Pahor, que abans de ser escollit cap d'estat va ser primer ministre de país i president del Parlament eslovè, s'ha entrevistat amb Torra a la capital del país, després que el President li escrivís una carta i parlessin per telèfon la setmana passada. Pahor és el primer cap d'estat que rep, de forma pública, al president de la Generalitat. Torra també s'ha vist amb el president del parlament eslovè, Dejan Židan, la segona autoritat al país després del president de la república.

Segons ha informat la presidència de la república eslovena a través d'un comunicat, Pahor ha rebut aquest dijous en una conversa "no oficial" a Torra al palau presidencial, a Ljubljana, en una trobada que no constava en l'agenda oficial feta pública pel Govern.

El comunicat informa que la reunió privada ha estat a petició de Torra, qui va sol·licitar la trobada i va mantenir una conversa telefònica amb Pahor a inicis d'aquesta setmana. Segons la presidència eslovena, els dos presidents han conversat sobre "la tradició d'una bona cooperació entre Eslovènia i Catalunya".

Pahor, però, remarca en el comunicat que Ljubljana no "interfereix" en la situació catalana. "És un afer del poble de Catalunya i del regne d'Espanya, en el context dels esforços per assolir més autonomia a Catalunya".

Per la seva banda, en una atenció als mitjans, Torra ha agraït la "simpatia" amb què l'ha rebut i s'ha mostrat "molt content" per l'entrevista. Amb tot, no ha donat més detalls de la conversa que han mantingut. "Hem parlat de tot, em permetrà que sigui discret amb el que hem estat debatent ell i jo", ha afegit.

Posteriorment, Torra ha fet una visita a l'Assemblea Nacional d'Eslovènia, on l'ha rebut el president de la cambra, Dejan Židan, la segona autoritat al país després del president de la república. A banda, s'ha trobat amb diputats de diversos partits membres de la comissió d'Afers Exteriors així com el president de la comissió parlamentària, Matjaž Nemec. També s'ha vist breument amb un dels vicepresidents del parlament, Branko Simonovi.

Xerrada amb escriptors eslovens



Entre la trobada amb el president d'Eslovènia i la visita al parlament, Torra també ha participat en una xerrada amb membres de l'associació d'escriptors eslovens i la seva presidenta, Aksinja Kermauner. Durant la intervenció, Torra ha fet referència a la situació política a Catalunya, a les càrregues de l'u d'octubre i també a la vaga de fam iniciada pels presos.