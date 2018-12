El TSJ de Navarra confirma els nou anys de presó per a La Manada

El Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN) va confirmar la condemna de 9 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual amb prevalença imposada l'abril passat per la Secció Segona de l'Audiència de Navarra als cinc membres de La Manada, pels fets que van tenir lloc durant els Sanfermines del 2016. La sentència pot ser recorreguda en cassació davant el Tribunal Suprem, tal com faran l'advocat de la víctima i els lletrats dels acusats.

El ple de la Sala Civil i Penal del TSJN estima un dels motius dels recursos, en concret respecte a l'absolució dels inculpats del delicte contra la intimitat per la gravació parcial dels fets. Així, el TSJN ordena a la Secció Segona de l'Audiència, que no va entrar a valorar aquest delicte, que una vegada sigui ferma la resolució dicti una sentència sobre el delicte contra la intimitat imputat.



Vot particular

La sentència de la Sala Civil i Penal té un vot particular formulat per dos dels cinc magistrats, Joaquín Galve i Miguel Ángel Abárzuza, que consideren que caldria condemnar els cinc processats per un delicte continuat d'agressió sexual, en apreciar l'existència d'intimidació, amb les penes de 14 anys, tres mesos i un dia. A un dels cinc acusats, Antonio Manuel Guerrero, el consideren, a més, responsable d'un delicte de robatori amb intimidació, pel qual haurien d'imposar-li 2 anys més de presó en lloc dels 900 euros de multa fixats per l'Audiència per un delicte lleu de furt, per prendre el mòbil a la denunciant.

La Sala, per unanimitat, desestima la resta dels recursos plantejats pels acusats i, en essència, ratifica la decisió de l'Audiència Provincial de donar versemblança a la declaració de la denunciant, principal prova de càrrec.

Desenes de persones es van manifestar davant la seu del ministeri de Justícia a Madrid. Els manifestants van emetre crits de «jutges, fiscals, també són culpables» o «Jo si et crec» i portaven pancartes en què es podia llegir «No és abús, és violació! Nosaltres sí que et creiem».