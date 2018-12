Més imatges de l'aeroport de Sabadell on hi hagut un accident d'una avioneta. És parla de dues possibles víctimes mortals. pic.twitter.com/RjntT75qZw — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 7 de diciembre de 2018

Dues persones ha mort aquest divendres a la tarda en estavellar-se l'avioneta en què viatjaven. Segons han informat Protecció Civil i Bombers de la Generalitat , l'accident s'ha produït a un quart de sis de la tarda quan l'aparell es disposava a aterrar a l'Aeroport de Sabadelli. Tot i l'impacte, el sinistre no ha causat cap explosió ni incendi a la gasolinera.L'aparell estava ocupat per dues persones. En un primer moment, s'ha informat de la mort d'una persona però el SEM ha confirmat poc després que finalment són dues les víctimes mortals. Sembla ser que l'avioneta havia sortit al matí cap a la Cerdanya i feia el viatge de tornada.Fins al lloc, s'hi ha desplaçat set dotacions dels Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra , el Sistema d'Emergències Mèdiques i la Policia Local.Un camió dels Bombers de la Generalitat ha situat l'escala a la cua de l'avioneta per subjectar-la isituat a l'Avinguda Cantàbric, on als baixos hi ha la benzinera. Segons els Bombers, l'estructura de l'edifici no ha quedat afectada.Una testimoni dels fets, Sílvia, ha explicat que es trobava a la benzinera netejant el seu vehicle quanPer la seva banda, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes del sinistre. Mentrestant, l'Aeroport de Sabadell ha activat la Fase d'Emergència General i ha habilitat la Sala de crisi en cas que sigui necessària.