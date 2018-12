Capellans catalans criden a fer dejuni els divendres en «solidaritat» amb els presos

Un grup de capellans catalans va fer ahir una crida a fer dejuni els divendres en «solidaritat» amb els presos que estan en vaga de fam a la presó bagenca de Lledoners, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn.

Segons un comunicat al qual ha tingut accés l'ACN, els capellans demanen fer aquest dejuni cada divendres «fins que duri la vaga de fam», i fer-ho «més enllà dels propis posicionaments polítics respecte al procés independentista», en «solidaritat» amb ells i per demanar «una solució justa al conflicte català-espanyol en curs».

El col·lectiu, englobat en la plataforma Capellans.cat, també preveu fer actes de «reflexió, meditació i pregària» amb el títol «Espiritualitat i solidaritat amb els polítics catalans en vaga de fam».

Aquest grup de capellans és el mateix que a mitjan novembre va fer pública una carta adreçada als representants de l'Església espa-nyola per demanar-los la seva implicació en la cerca de solucions al conflicte polític català. «Ens fa mal constatar que les relacions no són les que haurien de ser pròpies de germans en la fe», van assegurar, tot instant els bisbes espanyols a fer pedagogia del diàleg com a principal eina de resolució del conflicte i perquè es puguin «cercar i acceptar solucions justes que respectin els drets de Catalunya».

La carta també feia referència a la situació dels líders independentistes empresonats i asseguraven que la «gravetat» del cas urgeix un «sobreesforç d'equitat, justícia i humanitat».

Dimecres, els monjos de Montserrat van mostrar un respecte «absolut» per la vaga de fam i en un comunicat consideraven que es tracta d'una decisió «personal» que pot comportar conseqüències «greus» per a la salut.