Quim Torra descarta per ara fer canvis a la conselleria d'Interior

El president Quim Torra i el conseller d'Interior, Miquel Buch, es reuniran diumenge per "repensar els protocols d'actuació a fons" després de l'actuació dels Mossos d'Esquadra a Girona i Terrassa.

En declaracions a la premsa des d'Eslovènia, Torra ha dit que han acordat amb Buch trobar-se per "mirar si hi ha hagut mala praxi" i "fer els canvis que siguin necessaris", tot i que ha descartat, per ara, canvis en els càrrecs d'Interior.

El president ha assegurat que el Govern "no se sent a gust" amb els fets de Girona i Terrassa i ha fet una crida a "no caure en les provocacions de l'extrema dreta". Tot i que Torra ha dit que una manifestació amb Vox a Girona "és un autèntica provocació", ha demanat "la complicitat i el suport" de tots els que defensen la independència per mantenir les vies pacífiques.

Buch diu que no li "tremolarà el pols" per expulsar mossos de la Brimo



El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha opinat aquest divendres que algunes de les càrregues policials d'aquest dijous a Girona i Terrassa "en cap cas" van ser correctes. Per això, ha assegurat que no li "tremolarà el pols" a l'hora d'expulsar de la Brimo si algun mosso d'Esquadra antiavalots es va "extralimitar" en les càrregues contra antifeixistes aquest dijous a Girona i Terrassa, ja que algunes, segons ell, "no s'ajustarien als principis de proporcionalitat i gradualitat". Tot i que diu que s'ha d'estudiar cas per cas, ha afirmat que "algunes actuacions no van seguir el protocol".

En entrevistes a Catalunya Ràdio i SER Catalunya, ha admès que ni a ell ni al Govern li han agradat algunes imatges i ha explicat que els Mossos van encapsular la manifestació espanyolista, que tenia els permisos i que no hi havia hagut cap recurs judicial en contra. "Independentment del que pensin, s'estaven manifestant". No obstant això, alguns antifeixistes es van voler saltar el cordó policial, llençant a terra les tanques de protecció. "Jo sóc antifeixista i em manifestaré les vegades que calgui, però no soc violent", ha conclòs.

Sobre el cas de la diputada cupaire Maria Sirvent, ha explicat que hi va parlar aquest dijous a la nit, quan era a urgències de l'hospital. En tot cas, ha negat que la policia catalana tingui cap problema amb la CUP, ja que "és una policia democràtica", i que sí algun agent actua per criteris polítics es "prendran mesures". Buch ha assegurat que els Mossos "no són una policia política" i que han d'estar entre "la mitificació i el descrèdit".

En tot cas, creu que "tot això no forma part del procés independentista, que sempre s'ha hem manifestat pacíficament". "Hem de fer una reflexió com a país i veure si el camí que hem de seguir és aquest", ha conclòs.