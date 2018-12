La Fiscalia es querellarà contra Shakira per un frau milionari a Hisenda

La Fiscalia de Barcelona té previst presentar una querella contra la cantant Shakira per un frau fiscal milionari, en concloure que va evadir presumptament impostos a Hisenda entre els anys 2011 i 2014 simulant residir a paradisos fiscals.

Segons han informat fonts jurídiques a Efe, el ministeri públic ha comunicat a la defensa de la cantant que arxiva l'escrit d'al·legacions que el seu advocat va presentar per demostrar que Shakira no havia defraudat el fisc, per la qual cosa en les pròximes setmanes es querellarà contra ella per un o diversos delictes contra la Hisenda pública.

La Fiscalia va obrir el 2017 diligències per investigar a Shakira arran d'un informe remès per l'Agència Tributària que alertava que la cantant hauria evadit el pagament de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) entre els anys 2011 i 2014, simulant presumptament que durant aquests exercicis va residir més de sis mesos l'any a paradisos fiscals.

Fa uns dies, la defensa del lletrat va presentar un escrit davant la Fiscalia de Delictes Econòmics de Barcelona en el qual al·legava que l'artista colombiana estava al dia dels seus pagaments amb Hisenda i demanava l'arxiu de les diligències obertes en contra seu.

Segons pública La Vanguardia, fa uns mesos Shakira va pagar 20 milions d'euros corresponents als deutes i interessos del 2011, mentre que als últims dies ha abonat altres 14,5 milions a càrrec dels exercicis 2012, 2013 i 2014.

En una nota remesa als mitjans, l'oficina de comunicació de Shakira ha assegurat que la cantant "ha complert en tot moment amb les seves obligacions tributàries i no deu cap quantitat a la Hisenda espanyola" ja que, "quan va conèixer l'import que segons l'Agència Tributària havia d'abonar, va procedir a pagar-lo en la seva totalitat".

L'artista també addueix que, fins a l'any 2015, mai ha passat més de 183 dies a Espanya, per la qual cosa no va arribar a la permanència suficient al país perquè, d'acord amb els criteris de l'Agència Tributària, se la pugui considerar contribuent de la Hisenda espanyola.

D'acord amb la versió de la cantant, el seu és "un cas únic", en tractar-se d'una estrangera resident a Espanya els ingressos de la qual procedeixen en un 96% de tercers països.

"Cal tenir en compte que Shakira té una activitat professional molt intensa fora d'Espanya i, per tant, la seva estructura familiar és molt diferent dels models convencionals", afegeix el mateix escrit.

El comunicat recorda que Shakira, parella del futbolista Gerard Piqué, ha pagat el deute que li reclamava l'Agència Tributària com a "mostra de la seva disposició a solucionar la discrepància" entre els seus assessors fiscals i Hisenda, "malgrat l'existència de criteris tècnics contraris a la seva consideració com resident fiscal a Espanya abans del 2015".

Una vegada saldat el deute amb Hisenda, subratlla el comunicat, "l'únic tema de discussió en aquest moment és sobre la correcta interpretació de la norma al voltant de quan es va iniciar l'aplicació del criteri de residència fiscal a Espanya per part de l'artista".

La cantant ha destacat a més que sempre ha actuat "seguint el criteri i les recomanacions precises" del bufet Pricewaterhouse (PwC), que l'assessorava des de l'any 2012 i que és "una de les firmes més importants del món, prestigiosos i coneguts internacionalment per ser especialistes de primer nivell i coneixedors en temes tributaris", afegeix el comunicat.

La nota conclou garantint la "disposició absoluta" de Shakira a col·laborar amb l'Agència Tributària "en nom de solucionar la diferència de criteri. La seva conducta en matèria tributària sempre ha estat irreprotxable en tots els països en els quals ha hagut de tributar i ha confiat i seguit fidelment el criteri dels millors especialistes i experts assessors", postil·la.

La cantant va formalitzar la seva relació amb el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué el 2011, amb el qual va tenir el seu primer fill el 2013 a Barcelona.