La Fiscalia sol·licita l'ingrés immediat a presó de La Manada

La Fiscalia Superior de Navarra ha presentat un escrit a l'Audiència de Navarra per demanar l'ingrés a presó immediat dels cinc membres de La Manada, a qui el Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN) ha confirmat la pena de nou anys de presó per abús sexual continuat.

Segons el ministeri públic, com que el TSJN ha confirmat els fets provats en la primera sentència, ara el Suprem no els podrà canviar, i per tant cal fer efectiva la pena tot i els recursos de les defenses. De fet, la pròpia fiscalia presentarà un recurs al Suprem per demanar una pena major, en considerar que es va tractar d'una agressió sexual.

En un comunicat, la Fiscalia Superior considera que el recurs de cassació no podrà modificar els fets provats i per tant la condemna de presó seguirà sent important. Això "fa necessari assegurar el compliment de la condemna a nou anys de presó, evitant la possibilitat que els penats se sostreguin a l'acció de la justícia, fent il·lusòria la condemna".

Sobre el seu propi recurs al Suprem, la fiscalia diu que manté la seva posició inicial sostenint que La Manada va cometre agressió i no pas abús sexual, tesi també mantinguda per dos dels cinc magistrats del TSJN.