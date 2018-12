Macron blinda París pel temor a un nou esclat de violència dels Armilles Grogues

El govern del president francès, Emmanuel Macron, va intentar ahir apaivagar les Armilles Grogues per por d'un nou esclat de violència en les protestes previstes per al matí a les principals ciutats del país i especialment a París, que ahir va començar a blindar-se i que tancarà atraccions com la torre Eiffel, en un clima de descontentament general amb el president francès.

El primer ministre, Édouard Philippe, va reiterar ahir la trucada a les Armilles Grogues de tot el país a no congregar-se a París per manifestar-se. L'objectiu no és «prohibir-los que s'expressin», sinó «evitar que caiguin en el parany dels esvalotadors». La presidència gal·la tem «una gran violència» dissabte, similar a la que es va produir a París l'1 de desembre i que va donar lloc a imatges espectaculars que van fer la volta al món amb barricades i saquejos de botigues de luxe.

Enfront d'aquesta perspectiva, les autoritats desplegaran «recursos excepcionals» a més dels 65.000 policies i membres de les forces de l'ordre que estaran mobilitzats a tot el país.

D'altra banda, els diputats socialistes, comunistes i de França Insubmisa van anunciar ahir que sumaran forces per presentar una moció de censura contra Macron dilluns que ve per la gestió de la crisi de les Armilles Grogues.

El primer secretari del Partit Socialista, Olivier Faure, va explicar ahir que, ara com ara, la ini-ciativa parlamentària per fer fora Macron del Palau de l'Elisi no-més té el suport d'aquests tres partits.