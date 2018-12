May evita pressions dels ministres per ajornar la votació del Brexit

La primera ministra britànica, Theresa May, va rebutjar ahir la petició de diversos membres del seu Govern de suspendre la votació de dimarts vinent al Parlament britànic sobre l'acord aconseguit amb Brussel·les pel Brexit. Segons el diari The Times diversos ministres estarien intentant persuadir-la perquè ajorni la sessió, per por que una gran derrota faci caure l'Executiu.

May negociava ahir amb els seus diputats concessions d'última hora sobre el seu pacte de Brexit a fi d'evitar, o almenys reduir, l'escala d'una possible derrota dimarts que ve. Tant May com el ministre d'Economia, Philip Hammond, el seu principal aliat al Govern, van remarcar que el pacte consensuat amb Brussel·les «és el millor i únic possible».

En declaracions a la BBC, la líder conservadora va revelar que analitzava amb els seus diputats que el Parlament tingui més paper a l'hora d'aplicar la clàusula de seguretat per a la frontera entre Irlanda del Nord i Irlanda, l'aspecte més criticat del tractat aprovat pels Vint-i-set el 25 de novembre passat. «Reconec que hi ha inquietud entre els col·legues sobre el paper del Parlament, sobre la sobirania del Regne Unit en aquest assumpte, així que estic parlant amb ells sobre com podria el Parlament tenir més paper per ficar-nos i sortir de la clàusula», va afirmar.

Segons l'acord de sortida, si al final del període de transició, el 31 de desembre del 2020, no hi ha acord comercial bilateral, s'aplicaria la salvaguarda, tret que el Govern britànic i la UE acordessin prorrogar el període de transició. L'oferta de May seria que el Parlament britànic pogués decidir quina d'aquestes dues opcions es tria.

La clàusula, que pretén evitar una frontera física a l'illa d'Irlanda, situaria el Regne Unit en una unió duanera de forma indefinida amb un estatus especial per a Irlanda del Nord –el que fa témer per la integritat territorial del país.

Sentència el dilluns

Per la seva part, el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) es pronunciarà dilluns sobre si el Regne Unit pot fer marxa enrere unilateralment al Brexit, just el dia abans del transcendental vot parlamentari que pot validar l'acord amb Brussel·les o tombar-ho.

Els magistrats del tribunal amb seu a Luxemburg han de respondre al dubte plantejat per un tribunal britànic que ha de sentenciar si Regne Unit pot fer marxa enrere al procés de l'Article 50, com defensen polítics escocesos en l'origen de l'acció judicial.

El dimarts, l'advocat general del TJUE Manuel Campos Sánchez-Bordona, les opinions del qual serveixen de base de discussió per a la decisió final, va estimar que Regne Unit podia fer marxa enrere de forma unilateral a la seva decisió de retirar-se de la UE, però amb condicions.