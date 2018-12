Pablo Iglesias aprofita l'acte de celebració per reivindicar la República

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va aprofitar l'acte dels 40 anys de la Constitució al Congrés per reivindicar la república. Lluint un símbol a la solapa d'una dona de color morat, va fer una defensa dels valors republicans i de la justícia social. Va afegir que si la monarquia va evitar el cop d'estat «cal donar-li les gràcies», però considera que en l'Espanya «moderna del 2018 no es pot arribar a ser cap d'estat per fecundació». «La fraternitat es construeix millor des dels valors republicans que des dels valors autoritaris», va sentenciar.

Sobre el discurs del monarca, Iglesias el va qualificar de «decebedor» perquè no va tenir en compte «el protagonisme de la gent» en l'arribada de la democràcia a Espanya, ni va fer referència «a la corrupció ni als privilegis» dels quals gaudeix, al seu parer, la monarquia. Iglesias també va rebutjar l'ovació «sobreactuada» que li van dedicar tots els diputats, menys els d'Units Podem, al rei emèrit a la seva entrada en l'hemicicle. Els diputats i senadors d'Units Podem van rebutjar aplaudir els reis Felip i Letícia, i els emèrits, Joan Carles i Sofia.