El president Quim Torra farà un dejuni de 48 hores en els pròxims dies. Fonts de Presidència han explicat que Torra se solidaritzarà a títol personal amb els presos en vaga de fam mitjançant un dejuni de dos dies. Tot i que encara no hi ha data fixada, les mateixes fonts apunten que serà abans del 21 de desembre, ja que volen emmarcar l'acció dins dels primers vint dies de la vaga de fam iniciada per Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn. Sànchez i Turull van començar la vaga dissabte passat mentre que Rull i Forn s'hi van afegir dimarts.