El PSOE proposa multar els clients de les prostitutes

El PSOE proposa castigar els clients de la prostitució amb una sanció econòmica i amb pena de presó en el cas que la prostituta sigui menor d'edat, en un document que ha lliurat al Govern perquè serveixi de base a la futura Llei integral contra la tracta de persones amb fins d'explotació sexual.

Així ho ha confirmat a Efe Altamira Gonzalo, presidenta del Consell Assessor d'Igualtat del PSOE, encarregat d'elaborar el document, que "ha tingut bona acollida per part del Govern", de manera que a partir d'ara "hem de treballar de manera eficaç "perquè es pugui aprovar la llei.

No obstant, ha precisat que es tracta només d'una proposta d'un grup d'experts que aborda tot tipus de tracta de persones, encara que especialment aquella amb fins d'explotació sexual, i també la prostitució.

En el document, avançat avui per El País, el PSOE proposa també desenvolupar de "manera detallada" l'atenció a les dones víctimes de tracta amb fins d'explotació sexual i catalogar a aquestes, així com a les dones que exerceixen la prostitució, com a víctimes de violència de gènere.

Aquesta qualificació implica, segons Altamira Gonzalo, que les afectades es puguin acollir als mateixos recursos que les víctimes de maltractament, com ara cases d'acollida o atenció psicològica.

La proposta socialista d'establir multes econòmiques a qui pagui per mantenir relacions sexuals està en sintonia amb la normativa francesa aprovada el 2016 i amb els models d'altres països.

Gonzalo ha considerat que seria molt important tirar endavant la llei i ha confiat que es produeixi el consens necessari per a això, ja que es tracta d'un compromís adquirit pel Govern anterior en el Conveni d'Istanbul i també forma part de les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.