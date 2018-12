Rull: «La vaga de fam ens ajudarà a ser més forts mentalment»

L'exconseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, està «convençut» que la vaga de fam que ell i tres presos més han iniciat a Lledoners els «ajudarà a ser més forts mentalment», especialment de cara al judici. En una entrevista a TV3, Rull va assegurar que no es fixen «cap termini, ni per baix ni per dalt», sobre la durada de la protesta, que diu que és per «consolidar la denúncia cap al Tribunal Constitucional». «El nostre cap i el nostre cos ens advertiran dels límits», va dir Rull, en una resposta escrita a la televisió pública catalana. Segons l'exconseller empresonat, «en converses pretesament privades algun magistrat del mateix TC es vanta» de deixar els seus recursos d'empara «en un calaix».

Josep Rull destaca que «l'actitud obstruccionista del Tribunal Constitucional» és «d'una gravetat sense matisos». Segons l'exconseller, la denúncia feta a través de la vaga de fam «serà més forta com més gent se la faci seva i, sobretot, la difongui».

Rull indica a TV3 que pretenen interpel·lar «tots els demòcrates» perquè «no es pot normalitzar el que no és normal». «Ens volem adreçar de manera molt concreta als ciutadans espanyols: ara som els independentistes, però demà pot ser qualsevol altre que democràticament qüestioni o incomodi allò que algú anomena el 'deep State' o estat profund».

L'exconseller remarca que la presó preventiva «és un càstig, una anticipació de la pena», i assegura que Llarena i Marchena «acosten Espanya més a Turquia que als països més avançats i solvents, en termes democràtics, d'Europa». Rull diu que els independentistes només tenen «la via pacífica i democràtica, que ho és tot». L'exconseller reitera que els presos no volen «ser moneda de canvi de res», tampoc dels pressupostos, i afirma que el Govern espanyol no pot fer «xantatge amb la irrupció de Vox», el qual, diu Rull, «s'ha alimentat en bona mesura de la negació de la política».