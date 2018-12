Tres consellers comparteixen un dejuni en suport a la vaga de fam

Tres consellers de la Generalitat i diversos diputats de JxCat, ERC i la CUP van iniciar ahir un dejuni de fins a 24 hores en solidaritat amb la vaga de fam dels presos Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn. L'acció s'ha fet al convent dels Caputxins de Sarrià, a Barcelona. Les conselleres Elsa Artadi i Laura Borràs i el conseller Damià Calvet són els tres membres del Govern que s'han sumat a la iniciativa i fan un dejuni de 24 hores. Entre els diputats, n'hi ha de JxCat com Albert Batet, Eduard Pujol i Francesc de Dalmases, i d'ERC, com Sergi Sabrià, Lluís Salvadó i Ruben Wagensberg. Pel que fa a la CUP, el diputat Carles Riera preveia fer un dejuni de 12 hores.

La jornada de dejuni va començar ahir a les nou del matí i ha de durar fins avui a la mateixa hora. Bona part dels diputats i consellers participants hauran passat la nit en una de les sales del convent dels caputxins de Sarrià. La tancada s'ha organitzat no només en solidaritat amb els polítics presos en vaga de fam sinó també per mostrar el rebuig a la Constitució «davant l'evidència que bloqueja l'exercici de drets col·lectius i individuals fonamentals com ara el dret a l'autodeterminació dels pobles, la llibertat d'expressió i el dret de representació política».

L'acció ha estat coordinada pels diputats Toni Morral, de Junts per Catalunya, i Irene Fornós, d'ERC. Morral va assenyalar que l'acció coincidia amb el dia de la Constitució Espanyola per remarcar que «no hi ha res a celebrar i, en canvi, moltes coses a denunciar». La Constitució, va afegir, «retalla drets i llibertats», motiu pel qual també es van concentrar els diputats a manera de «denúncia».

Fornós va secundar les paraules de Morral i va fer una crida a tots els que es volguessin sumar a la jornada de dejuni. Morral va recordar, a més, que aquest cap de setmana comencen una sèrie de «dejunis encadenats», convocats per la iniciativa «Prou ostatges», el primer dels quals començarà diumenge a Montserrat i té previst allargar-se fins al dia de Nadal. Familiars dels presos ja hi han confirmat la seva assistència. Les persones que hi participin s'aniran rellevant i no ingeriran res en un mínim de dos dies i en un màxim de set.

Amb l'acció de les últimes hores, els diputats i diputades del Parlament que l'impulsen volen ser «l'altaveu» de la denúncia dels presos en vaga de fam «davant l'arbitrarietat amb què el TC tracta els recursos que han presentat i impedeix que puguin recórrer a instàncies judicials europees».



Acollida del pare Joan Botam

El pare Joan Botam va fer l'acollida als diputats i consellers que van voler-se sumar-se al dejuni. El caputxí va celebrar l'acció dels polítics presos i la seva «actitud de lluita i justícia per la llibertat», especialment amb els que han iniciat una vaga de fam. «És un gest d'una dignitat enorme i que potencia la fortalesa moral i la d'un poble que tira endavant, no pas per les armes sinó obert i dialogant». «És un gest que està perfectament en sintonia amb l'espai on ens trobem», va afegir.

Durant la jornada es van organitzar diferents conferències obertes al públic relacionades amb la justícia i la lluita no violenta, en què van participar entre altres els diputats Ruben Wagensberg i Carles Riera, la consellera Elsa Artadi i la consellera Laura Borràs. A més, durant el matí hi va haver intervencions per videoconferència de Carles Puigdemont i de Marta Rovira.