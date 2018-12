Almenys dues persones moren en estavellar-se una avioneta a Badia del Vallès

Almenys dues persones van morir ahir a la tarda en estavellar-se una avioneta sobre un edifici de Badia del Vallès, on als baixos hi ha situada una benzinera. El sinistre va tenir lloc quan l'aparell es disposava a aterrar a l'aeroport de Sabadell. Segons van informar Protecció Civil i Bombers de la Generalitat, l'accident va tenir lloc a un quart de sis de la tarda, i tot i l'impacte no va causar cap explosió ni incendi a la gasolinera. L'aparell, que estava ocupat per dues persones, havia sortit al matí de Sabadell en direcció a la Cerdanya i tornava de nou.